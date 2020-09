Surse: Nereguli grave gasite in sectiile de votare din Sectorul 1. "Apar mai multe voturi in urna decat persoane pe lista de semnaturi"

Situatie critica

In acest context, institutia a trimis la Biroul Electoral Central o solicitare, cu privire la aceasta situatie, cum se poate inchide situatia dintr-o astfel de sectie de votare, deoarece Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) nu permite acest lucru, explica surse citate."Biroul Electoral Sector 1 mai arata ca s-au identificat si cazuri in care numarul de buletine de vot gasite fizic in dosarele prezentate de presedintii sectiilor de votare este mai mare decat cel mentionat in procesul -verbal de consemnare a rezultatelor," conform surselor citate.Astel de probleme ar fi la mai multe sectii de votare: 10, 67, 80, 106, 141, 152, 166 si 104.Presedintele Biroului Circumscriptiei Electorale nr. 1 - Sectorul 1 este procurorul Nicolae Sprincu, iar vicepresedinte este judecatorul Andrada Albescu, potrivit site-ului Primariei Sectorului 1. In acest moment, situatia este critica la Sectorul 1. Candidatul PNL USR PLUS la Primaria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand , anunta ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja in desfasurare o ancheta a Politiei dupa ce ea a semnalat nereguli grave legate de procesele verbale in care erau consemnate voturile primite de candidati.Politia desfasoara cercetari in rem pentru falsificarea documentelor si evidentelor electorale ca urmare a acuzatiilor de frauda la alegerile pentru Primaria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate dupa ce luni, un apel la 112 anunta ca un barbat, candidat al unui partid pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale. AEP verifica autenticitatea celor 473 de procese verbale gasite asupra barbatului.Pe de alta parte, Daniel Tudorache a acuzat USR ca pune presiune asupra reprezentantilor din biroul electoral Sector 1 si ca este un lucru ilegal. Candidatul PSD la primaria de sector a precizat ca un curier s-a dus sa stranga procesele verbale de la reprezentantii PSD, care erau mai putin de 100. Acesta a adaugat ca dupa solicitarea pe care a facut-o pentru renumararea voturilor, BEC va stabili cine este castigator si a tinut sa reitereze ca numaratoarea paralela a PSD a aratat ca el are cu 200 de voturi in plus fata de candidata USR Clotilde Armand.