Neamt: PNL a sesizat la BEC suspiciuni de fraudare a alegerilor si cere repetarea scrutinului la CJ, castigat de Ionel Arsene

"In temeiul art.39 Lit. H din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, va solicitam sa solutionati prezenta sesizare pentru frauda electorala , si sa dispuneti anularea alegerilor pentru Presedintele Consiliului Judetean Neamt si pentru alegerea Consiliului Judetean Neamt din circumscriptia judeteana nr. 29 (Judetul Neamt), sa constatati, pe baza probelor administrate, ca votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura de a modifica atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva; in astfel de cazuri, iar ca si consecinta sa dispuneti repetarea scrutinului, in termen de cel mult doua saptamani de la constatarea fraudei", se arata in sesizarea depusa de PNL Neamt la Biroul Electoral Central.Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a scris pe Facebook ca fraude electorale s-ar fi produs la Piatra-Neamt, Bicaz, Roznov si Borlesti."Fraude comise la aceste alegeri apar in toata tara. In mai multe localitati din Neamt s-au inregistrat nereguli, iar organizatia noastra judeteana a depus o sesizare la Biroul Electoral Central, care insumeaza toate suspiciunile de frauda electorala din Neamt. Cele mai flagrante sunt la Borlesti unde alegatori au fost mituiti pe strada, inainte de a intra in sectia de votare. La Bicaz: un alegator a primit buletinul de vot pentru presedintia CJ deja stampilat in casuta candidatului PSD . La Roznov, presedintele unei sectii de votare a plecat cu stampila de control acasa. La Piatra-Neamt, la o sectie din Liceul Spiru Haret, urnele au stat nesigilate pana la ora 17:30, cand acest lucru a fost sesizat. Cazurile incep sa se multiplice in toata tara, iar judetul Neamt doar se alatura unei liste negre, aflata in continua crestere", a spus Mugur Cozmanciuc.Potrivit Biroului Electoral Judetean Neamt, functia de presedinte al CJ Neamt a fost castigata de social-democratul Ionel Arsene, candidat din partea Aliantei pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD ALDE PPU.Pe pozitia a doua s-a clasat presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, iar pe locul trei, candidatul USR PLUS, Florin Zaharia.