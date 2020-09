Targu Mures: Sefii organizatiilor locale PNL si UDMR neaga incheierea unui protocol, dupa ce in cutiile postale ale locuitorilor au aparut false copii ale acestuia: Facem plangere penala

Documentul incriminat poarta siglele celor doua formatiuni politice, precum si semnaturile presedintelui PNL Targu Mures, Ervin Molnar, si presedintelui UDMR Mures, Peter Ferenc, despre care cei doi sustin ca sunt false."Stiu ca targumuresenii au primit in cutiile postale o fituica care reprezinta un fals grosolan, drept pentru care am depus astazi o plangere penala pentru identificarea autorului, tragerea acestuia la raspundere penala si aplicarea unei pedepse in vederea reeducarii acestuia. Se pare ca, desi au trecut 30 de ani de la revolutie, unii candidati si-au pastrat aceleasi metode bolsevice de a face campanie electorala. Am convingerea ca targumuresenii nu vor musca acest mar otravit si-i vor trimite pe acestia, duminica pe 27 septembrie, la groapa de gunoi a politicii, acolo unde le este locul", a anuntat Ervin Molnar.Presedintele PNL Mures, Cristian Chirtes, a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca intre formatiunea sa si UDMR nu a fost incheiat niciun protocol de colaborare si a cerut UDMR sa se dezica public de un astfel de document."Sunt atacuri si mizerii ale unor contracandidati la primaria municipiului Targu Mures. Nu exista un astfel de protocol de colaborare intre UDMR Targu Mures si UDMR Targu Mures. Este un fals grosolan, s-a depus plangere penala pentru a-i identifica pe cei care au falsificat inclusiv semnatura presedintelui PNL Targu Mures, Ervin Molnar, e depusa la Politie. Noi iesim public si condamnam astfel de metehne vechi ale unor oameni care in ultimii 20 de ani au stat la Primaria municipiului Targu Mures si pe aceasta cale cer public UDMR, prin presedintele Peter Ferenc, sa se dezica si ei de astfel de protocoale. Nu exista protocol incheiat la nivelul judetului Mures intre PNL si UDMR, nici la municipiul Targu Mures. Organele de cercetare penale sunt convins ca o sa-si faca datoria", a declarat Cristian Chirtes.UDMR Targu Mures afirma ca nu a incheiat niciun fel de acord de cooperare cu organizatia locala a Partidului National Liberal si "dezminte cu fermitate stirea falsa care este raspandita in randul localnicilor din Targu Mures"."Ajunsi la ultima suta de metri din campanie, adversarii nostri politici se folosesc de toate mijloacele pentru a ne infrange: acum incearca sa-i induca in eroare si sa-i intoarca impotriva noastra pe targumureseni. Cu siguranta ca duminica nu se vor da inapoi nici de la frauda. Pliantul publicat ieri, conform caruia UDMR si PNL au incheiat protocol politic la Targu Mures este FALS, la fel ca semnatura mea contrafacuta! Avand in vedere ca s-au folosit de semnatura mea fara acordul meu, in cursul zilei de azi voi depune o plangere penala pentru fapta de fals in inscrisuri. Mi s-a pus semnatura pe un document falsificat, fara stirea mea", a subliniat presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, intr-un comunicat de presa.Liderul UDMR Mures a facut un apel la toti cetatenii sa nu cada prada "acestor minciuni", aratand ca alegerile locale au o miza foarte serioasa."Dorin Florea si fosta sa mana dreapta, Claudiu Maior, care acum aspira la functia de primar, vor sa dea impresia ca alegerile nu au nicio miza, pentru ca unii au hotarat deja dinainte cum va functiona orasul dupa alegeri. Fac un apel la toti cetatenii sa nu cada prada acestor minciuni. Alegerile au o miza foarte serioasa, si anume ca ori va incepe, in sfarsit, dezvoltarea la Targu Mures, si orasul va porni pe o traiectorie ascendenta, ori vom ramane si mai mult in urma, si ne vom izola complet. Duminica luam si decizia daca o sa continuam munca inceputa in judetul Mures sau incredintam judetul acelui sistem care timp de 20 de ani impiedicase dezvoltarea Targu Muresului. Eu ma bazez pe intelepciunea comunitatii noastre!", a aratat Peter Ferenc.