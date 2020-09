Tariceanu afirma ca inceperea scolii si alegerile locale ar fi trebuit amanate din cauza coronavirusului

Tariceanu a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Arad, ca "inceperea anului scolar se desfasoara intr-un haos perfect organizat"."Acesta este cuvantul cel mai potrivit. Cu toate ca Guvernul stia de opt luni de zile ca la 14 septembrie vor incepe scolile, invatamantul nu e pregatit. Guvernul s-a angajat sa livreze masti, materiale dezinfectante si tablete. Nimic! Daca acum patru luni de zile problema procurarii mastilor, nu a cumpararii lor, era insurmontabila pentru ca era criza de masti, in momentul de fata exista produsul din abundenta, si cu toate acestea Guvernul nu a fost in stare sa il achizitioneze si sa il puna la dispozitia cadrelor didactice si elevilor", a spus liderul ALDE.El a atras atentia ca "marea majoritate a localitatilor din tara nu au resursele necesare pentru a-si procura ele materialele necesare pentru a asigura o minima protectie sanitara"."Ministerul a vorbit, nu a facut nimic, iar acum paseaza aceasta responsabilitate catre administratiile locale, care nu au fondurile respective", a spus Tariceanu.Presedintele ALDE a mai spus ca "ar fi fost normal sa se ia masuri de distantare fizica" in scoli."In Bucuresti, m-am intalnit cu oameni pe strada care mi-au spus ca copiii lor sunt in clase de 32 sau 33 de elevi si nu s-a luat masura impartirii in jumatate a numarului de elevi, in asa fel incat sa existe o minima distantare fizica de protectie", a declarat Tariceanu.El a spus ca a sugerat public ca odata cu impartirea elevilor din clase sa fie reduse numarul materiilor predate, pe o perioada limitata de timp, pentru ca nu sunt spatii pentru dublarea numarului de sali de cursuri."Ar fi trebuit redusa predarea la trei - patru ore maximum pe zi", considera Calin Popescu Tariceanu, care mai crede ca ar fi trebuit ca elevii sa inceapa decalat orele, pentru ca nu toti sa fie deodata in scoala si in pauze."Nimic din toate acestea nu s-a facut pentru ca interesul nu este legat de buna desfasurare a scolii, ci de realizarea alegerilor pe 27 septembrie cu orice pret. Acesta e singurul obiectiv care determina actiunile lui Iohannis si ale lui Orban. Logica electorala, nimic altceva. Totul trecere in plan secundar, inclusiv sanatatea oamenilor sau riscul de imbolnavire. (...) Evident, cea mai buna masura ar fi fost amanarea inceperii scolii dupa alegerile locale si chiar amanarea alegerilor locale", a incheiat liderul ALDE.