Tariceanu: "ALDE solicita amanarea inceperii anului scolar pana dupa alegerile locale din 27 septembrie"

"Haosul din invatamant continua. Azi guvernul Iohannis-Orban a facut publica harta dupa care se vor aplica scenariile. Stiti care, alea pe culori. In general harta e verde, deci scolile vor incepe cu prezenta fizica. In Bucuresti vad ca este scenariul galben, jumatate online, jumatate acasa, adica struto-camila! Insistenta Guvernului de a incepe scoala, chiar daca nu au apucat sa ia masuri pentru o buna desfasurare, este o greseala. Inteleg ratiunea politica pentru aceasta insistenta, pentru ca daca amani inceperea scolii este logic sa amani si alegerile, dar asta inseamna sa pierzi procente", a scris Calin Popescu Tariceanu luni pe Facebook Liderul ALDE precizeaza ca prin amanarea inceperii anului scolar, guvernatii mai au doua saptamani la dispozitie sa se organizeze si sa se pregateasca cu masti, sa asigure sisteme de testare pentru elevi si profesori si sa cumpere tablete pentru invatamantul online."Noi, la ALDE, solicitam amanarea inceperii scolii pana dupa alegerile locale. Le mai dam doua saptamani guvernantilor sa se mai organizeze, sa cumpere masti, sa asigure sisteme de testare pentru profesori si elevi, sa cumpere tablete pentru cei care au nevoie, sa faca un plan pentru situatiile in care vor exista focare de infectie", a mai spus Tariceanu.