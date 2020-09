Tariceanu: "Cabina speciala pentru stari febrile - o descurajare a grupurilor vulnerabile de a merge la vot"

Potrivit lui Tariceanu, "in disperarea lor de a organiza cat mai rapid alegeri, Guvernul Iohannis-Orban isi calca in picioare propriile reglementari"."Am auzit prostia aia cu cabine speciale de vot pentru cei cu stari febrile, adica pentru cei care au simptome de coronavirus. Sa zicem ca o persoana cu febra (...) si alte simptome ajunge la sectia de vot. Acolo da de o coada de vreo 10 persoane care asteapta, pastrand distanta fizica intre ei, sa intre la vot. Cum vor reactiona oare cei care asteapta? Ce face persoana cu stare febrila? Incepe sa strige: atentie, am stare febrila!? De aici, persoana cu stare febrila ajunge la validarea cartii de identitate, unde isi da masca jos (prima incalcare a legii), apoi merge la litera care corespunde numelui, unde din nou isi da masca jos pentru identificare (a doua incalcare a legii)", a scris Tariceanu marti pe Facebook Scenariul descris de liderul ALDE continua: "Aici anunta persoana care se ocupa de lista electorala ca are stare febrila. Ce trebuie sa faca acea persoana? Il lasa sa semneze de prezenta in lista electorala si apoi distruge sau dezinfecteaza pixul? Il indreapta spre o zona speciala care va gestiona persoanele febrile? Daca da, va duce toata lista electorala in zona speciala? Aici i se va da o stampila care apoi va fi dezinfectata sau distrusa? Buletinul de vot va fi pus in aceeasi urna cu celelalte? La plecare se va putea asigura un traseu separat?".Tariceanu sustine ca Guvernul nu si-a pus niciuna dintre aceste intrebari."Va dati seama ca nu s-au gandit la niciuna dintre aceste intrebari si scopul acestei complicatii cu cabina speciala pentru cei cu stari febrile are un singur scop: descurajarea prin panicare a grupurilor vulnerabile care ar merge la vot, adica a celor in varsta, care nu sunt deloc fericiti dupa ce Guvernul le-a furat din marirea pensiilor. Deci, pe fata Guvernul zice ca ia masuri pentru a asigura dreptul la vot pentru toti, chiar si pentru cei febrili, dar pe la spate se asigura ca cei care nu ii sunt favorabili sunt descurajati sa mai vina la urne. Democratia iohannist-orbanista!", a adaugat Tariceanu.