Tariceanu: Colectarea selectiva, pe zile, in functie de tipul de gunoi, o solutie pentru mediu si sanatatea noastra (P)

Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE la Primaria Capitalei, considera ca nu exista alta cale decit sa ne schimbam modul in care colectam si se ridica gunoiul menajer."Trebuie sa ne schimbam modul in care privim gunoiul menajer si nu doar pentru ca ne asteapta amenzi grase de la UE, ci pentru ca modul in care tratam problema acum este o fundatura. Gropile din jurul Bucurestiului sunt pline si este doar o chestiune de timp pana cand vom ajunge la catastrofa ecologica", spune candidatul ALDE.Calin Popescu Tariceanu atrage atentia ca, din cele peste un million de tone de gunoi menajer care se colecteaza anual din Bucuresti, mai putin de un sfert din el este gunoi menajer propriu zis, restul fiind materiale care pot fi refolosite."Va trebui sa incepem sa colectam selectiv si o solutie este sa o facem pe zile. Sunt mai multe feluri in care putem colecta selectiv. Mie imi place unul pe care l-am vazut in Belgia, selectare pe zile. Luni - gunoi menajer (resturi vegetale, animale, etc), marti - plastic, miercuri - sticla, joi - din nou gunoi menajer, si tot asa. Daca noi o sa facem acest efort si firmele care colecteaza gunoiul vor trebui sa faca eforturi pentru a nu mai vedea cum gunoiul pe care noi il selectam este aruncat de-a valma in aceeasi masina", spune candidatul ALDE.Mai mult, o crestere a eficientei colectarii cred ca va aduce beneficii companiilor care o fac, astfel ca si costul colectarii poate sa scada. Mai mult, candidatul ALDe subliniaza ca deseul menajer poate fi ars in scopul de e produce energie electrica."In acest fel vom putea sa reducem extrem de mult cantitatile de gunoi care astazi se duc la gropi si putem face sistemul de management al gunoiului menajer unul sustenabil", concluzioneaza candidatul ALDE.