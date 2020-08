De ce nu a stiut Tariceanu cat costa un bilet de autobuz in Bucuresti: "Sunt o fire independenta. Nu mi-a placut sa depind de transportul in comun"

Aflat intr-o emisiune la Digi24 , Tariceanu a fost intrebat de moderatoare de costul unei calatorii cu autobuzul, in conditiile in care acesta este candidat la Primaria Capitalei iar unul din anuntatele sale proiectele prevede gratuitatea transportului in comun pentru descongestionarea traficului din Capitala. Tariceanu a raspuns intrebarii moderatoarei ca "depinde de distanta pe care mergi", afirmand ca pretul unui bilet de autobuz este de 3 lei, desi acesta este de multi ani 1,3 lei.Ulterior, intrebat despre aceasta gafa intr-un interviu pentru Libertatea , Tariceanu a explicat ca nu foloseste transportul in comun. "Nu vreau sa ascund, nici sa fac falsa parada. De la 18 ani mi-am luat carnet de motocicleta. Si un scuter. Si de atunci, fiindca sunt o fire independenta, nu mi-a placut sa depind de nimeni. Nu mi-a placut sa depind de transportul in comun", a relatat candidatul ALDE. Tariceanu a mai adaugat ca circula cu motocicleta, masina sau bicicleta, deoarece locuieste aproape de Parlament. Candidatul la Primaria Capitalei a mai spus si ca "Suport rigorile traficului si ma enervez ca toti ceilalti. Asta nu inseamna ca nu ma intereseaza transportul in comun".