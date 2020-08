Tariceanu promite ca va amplasa Columna lui Traian in Piata Victoriei, daca va castiga alegerile

Fostul premier vrea transport public gratuit, subventionarea centralelor de apartament, sa darame gardurile de la Parlament si Palatul Cotroceni si sa amplaseze Columna lui Traian in Piata Victoriei."In al doilea rand, reamenajarea Pietei Victoriei, unde este sediul Guvernului, prin aducerea unui important monument de identitate si istorie a poporului roman - amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei. Este un proiect facut de urbanisti, un proiect superb, care amplaseaza Columna lui Traian chiar in axa vizuala care merge pe bulevardul Kiseleff de la Arcul de Triumf", mai promite Tariceanu.