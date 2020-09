Cum vede Tariceanu desfasurarea cursurilor in scoli: Solutia este reducerea programei, maximum 3 ore pe zi in clase in serii de 15 copii

"Am vazut orarele de la unele clase! Copiii au minimum 5 - 6 ore pe zi, deci se presupune ca in tot acest timp vor sta cu masca pe fata, fara sa iasa in pauze, fara sa se ridice de pe scaune! Este vreun adult care poate rezista la acest program? S-a transformat scoala intr-o institutie de tortura?Revin si arat: solutia este reducerea programei, maximum 3 ore pe zi in clase in serii de 15 copii. Haideti sa oprim inchisoarea asta pentru copii si sa ne organizam pentru redeschiderea scolilor dupa alegerile locale!", a scris Tariceanu marti pe Facebook Tariceanu sustine ca scoala a inceput "intr-un haos cum nu a mai fost vreodata" si ca in aceste conditii institutiile de invatamant se vor inchide dupa alegerile locale din cauza cresterii numarului de infectati cu SARS-CoV-2.