Tariceanu : Subventionam instalarea de centrale de apartament si facem parcuri si spatii culturale in locul CET-urilor (P)

"Va indemn sa spunem adio conductelor ruginite in care ingropam miliarde de lei si sa folosim altfel aceste fonduri ale Primariei si sa subvensionim instalarea de centrale termice individuale pentru fiecare apartament", spune Calin Popescu Tariceanu.Candidatul ALDE spune ca are si solutii pentru CET-urile care vor fi scoase din uz dupa instalarea centralelor si cele care deja nu mai functioneaza. "De exemplu, la Grozavesti putem face un camin pentru studenti, un parc si piste de biciclete. Apoi, la CET Progresul se poate face un parc tehnologic care sa genereze mii de locuri de munca, si un alt parc, inclusiv pentru catei", spune candidatul ALDE.Solutia artistica pentru amenajarea acestor spatii poate veni din zona arhitectilor, artistilor si urbanistilor, spune Calin Popescu Tariceanu, care le lanseaza o provocare tuturor acestora pentru a gasi idei si solutii ingenioase de refolosire a acestor spatii industriale."Simt ca am o datorie fata de artistii plastici din Bucuresti. Cand eram prim- ministru am avut intalniri cu ei, intalniri in care imi spuneau cat de greu le este sa lucreze in conditiile in care atelierele in care creau au fost retrocedate fostilor proprietari si spatiile si-au schimbat destinatiile. Atunci ideea a fost sa convertim spatiile dintr-o unitate militara fara activitate intr-un mall cultural. Nu am mai apucat sa o fac atunci si poate reusim acum. Nu doar pentru artistii plastici dar si pentru alti artisti care pot gasi aici spatiile pentru ateliere de teatru si de muzica, sali de spectacole sau chiar o zona exterioara pentru concerte", spune Calin Popescu Tariceanu.Candidatul ALDE la Primaria Capitalei considera ca refolosirea in scopuri publice a spatiilor si cladirilor din cadrul acestor "mamuti" aflati in moarte clinica poate aduce bucurestenilor spatiile verzi de care au nevoie, pistele de biciclete care lipsesc, trasee de alergare sau plimbare, facilitati de recreere pentru copii, parinti si bunici."Ideea mea este ca inainte sa ne plangem ca nu avem nimic sa ne uitam in jurul nostru sa vedem ce putem transforma din ce avem. Dupa ce ne hotaram ce vrem, dupa ce ne hotaram cum vrem (prin solutii ingenioase propuse de arhitecti si urbanisti), vom gasi parteneri seriosi care sa construiasca si modifice actualele CET-uri. Nu banii sunt problema, ci este nevoie doar de decizia de a face ceva. Iar eu vreau sa avem o astfel de decizie", conchide Calin Popescu Tariceanu.