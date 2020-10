Testele de sinceritate - sau cum intelegem ce se intampla cu Romania

Dar ce se ascunde dupa cifrele de alegeri? Ce asteptari realiste putem avea acum, fara sa ne traga sub roata care nu se opreste? Cred ca sunt necesare patru teste de sinceritate acum, inainte sa intram si mai tare in febra urmatoarelor alegeri, de departe cele mai importante.Primul test de sinceritate trebuie sa fie pentru politicienii alesi. Unii au fost alesi ca injuratura pentru altii, unii impotriva oamenilor din PSD , altii impotriva oamenilor din PNL , sau a ramasitelor din vechiul PDL care sunt inadaptate sub noua sigla si nostalgice dupa vremuri apuse, altii chiar impotriva USR -Plus, de teama unui val de politicieni despre care stiu putin. Cati dintre alesi au fost chiar alesi pentru ce au propus? Au fost, dar nu toti. Multi au fost alesi in ciuda promisiunilor electorale rupte de realitate, scortoase sau abstracte, nu pentru ele. Daca luam la mana multe promisiuni, la capitolul tineret e un adevarat balet in a evita sa spuna ceva concret sau cel putin apropiat de dorintele reale ale tinerilor. De ce? Pentru ca acestea ajung cu greupe pe birourile partidelor si mai ales pentru ca, prima data, ar trebui chiar intrebati tinerii, nu scrise programe din amintirile unor tinereti mai mult sau mai putin indepartate ale candidatilor. Iar asta inseamna interactiune sincera, directa, dialog si inca nu au ajuns acolo.Deci, cat e meritul lor, cat e al proiectilor si exasperarilor romanilor satuli sa tot astepte sa se schimbe tara asta, si intr-un ritm ingrozitor de lent? Pentru multi, probabil, ultima speranta inainte ca sa caute un job in alta tara, ori sa se rupa din nou de politica si sa se reinchida in propria bula si viata, considerand ca nu mai au ce sa faca pentru tara asta. Cei alesi sunt mai mult decat primari, consilieri, presedinti de orice fel, sunt in slujba cetatenilor avand o misiune simpla, deloc usoara: sa redea romanii increderea in statul roman. Nu e un cec in alb, nu e loc de aroganta, cum am vazut deja pe alocuri. Nu e un merit, e o datorie de achitat catre alegatori, iar rezervele de rabdare sunt cam pe minim. Timpul trece repede.Al doilea test e pentru politicienii care au pierdut. De ce nu i-a mai vrut poporul inca un mandat, sau de ce nu i-a vrut chiar si pentru un prim mandat? E simplu, Romania se schimba la fata de niste ani, treptat, sau cum ar spune cineva, pas cu pas. Pe nesimtite uneori, dar fara dubii, se construieste o masa critica de oameni care vor o Romanie asa cum ni se promite declarativ de ceva timp: europeana, in care orasul in care traiesti sa nu iti ocupe mintea si sa nu iti chinuie sufletul. Locuri in care sa simta ca traiesc, simplu, fara nervi, sau fara sa ajunga in situatii extreme nevoiti sa plece pentru un trai cel putin decent. Vor o Romanie "traibila", dar mai ales, vor politicieni dupa chipul si asemanarea lor, cu care, bine spunea cineva, ai vrea sa iesi la bere si ai avea subiecte de vorbit. A trecut vremea baronilor, a sefilor pe tarlale urbane sau rurale, a liderilor carora li se sufla in urechi laude. Iar cei care vin in noul val si nu au fost alesi trebuie sa priceapa ca oamenii au nevoie si de siguranta si incredere, nu sa le fie frica de cineva care zice ca nu s-a facut nimic bine. Si increderea, din nou, se castiga cu munca sincera, la firul ierbii. Nu pe Facebook Al treilea test de sinceritate este pentru alegatori. De ce am ales pe cine am ales, dar mai importanta e intrebarea daca e posibil ca ei sa faca ce avem noi nevoie sa faca? Am trecut cu vederea campaniile facute pe genunchi, greoi si chiar cu un suflu vechi, de 2012, doar pentru ca am vrut sa marcam prin vot o schimbare de generatie. Ne bantuie si acum vorbele lui Brucan cum ca tranzitia va dura 20 de ani si ceasul pornit de el acum ne apasa foarte tare, asa ca asteptam momentul in care il putem opri. Desi poate ceasul s-a oprit de ceva timp, iar noi traim o democratie cu bune si rele, dar functionala, fara sa ne dam seama.Cred ca traim intr-o epoca post-eroi. Nu mai avem modele perfecte, politicieni care sa starneasca pasiuni printre alegatori, discursuri pline de replici istete ori dezbateri in care unul "i-o zice" celuilalt. Suntem ca intr-o relatie asezata cu democratia si cu alesii, stim ca pot fi dezamagiri, stim ca nu sunt cei mai frumosi, cei mai destepti, cei mai cum am vrea noi, dar sunt cel mai bun lucru pentru momentul acesta si le dam o sansa. Intrebarea pentru noi este daca le cerem totusi sa fie mai mult decat pot ei fi.Al patrulea test de sinceritate este pentru comunitati, mici sau mari, din orase ori comune. Mobilizarea ca sa votam oamenii acestia, diferiti in multe cazuri, este ca sa avem cu cine lucra in a continua schimbarea Romaniei, sau pentru a ne putea noi reintoarce la vietile rupte de realitatea politica? Vrem cumva sa ne scapam de responsabilitate, sau chiar cautam parteneri in comunitatile noastre?Iar acesta poate fi testul cheie.Daca am obosit si vrem liniste, si daca vrem sa ne intoarcem privirea de la politicieni fara ca ei sa dea foc casei intre timp, si daca vrem sa ne vedem de vietile noastre ca si cum daca am votat si ne-am facut datoria, atunci pericolul ramane. Democratia e pe cat de faina, pe atat de nenaturala pentru societati, trebuie proptita, impinsa, cizelata zi de zi, prin orice cotlon si prin orice fel de gest, oricat de mic. Iar asta, oricat de antipatic ar suna, are nevoie ca fiecare dintre noi sa isi faca partea, in fiecare zi, in fiecare colt de tara, in ziua votului, dar mai ales dupa. Doar asa putem cu adevarat spera ca nu sunt doar cifre, ci o schimbare pe care o asteptam de decenii, o schimbare care sa vina de la noi toti.