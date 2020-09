Timisoara, voi o intelegeti?

A fost mai intai in decembrie 89.Desi in mine insumi eram pregatit sa-mi asum protestul, nu m-as fi asteptat totusi, nici o clipa, sa-i vad pe concetatenii mei iesind furiosi si atat de hotarati in strada. Din strada au fost impinsi in case timp de patru zile si patru nopti la rand, cu gloante, tancuri, arestari, morti si raniti. Urmarea a fost ca in ziua a cincea timisorenii au deversat urias in locurile centrale si au fortat trupele armate sa se retraga, Si asta a fost tot. Nu mai era nimic de facut cu oamenii placizi ai Timisoarei.Duminica, cu aceste alegeri, a fost ceva asemanator.De data asta, educat probabil de experienta anterioara, am simtit in jur un val surd ce urca implacabil, ca un tsunami. Nimeni in jur nu dadea semne ca-l percepe. Timp de cateva saptamani, am facut figura proasta: eram singurul care vorbea de ovictorie. Inclusiv Dominic radea de mine: un idealist cu sange aprins, nu-l prea poti lua foarte in serios.Si iata ca tsunami a venit - cu o forta teribila.Au fost doua fenomene conjugate. Era lehamitea de un om ce sfarsise prin a incarnatot ce nu era Timisoara: nationalismul, obtuzitatea (la Referendumul, cica, pentru familia traditionala a indemnat lumea la vot ), autoritarismul. Si, pacat de neiertat in politica, era ridicol, tot mai ridicol.Al doilea fenomen care a adus lumea la vot a fost charisma lui Dominic, ca sa zic asa palpabila. In doar cateva luni, neamtul asta a devenit parte din peisaj. Il vedeai o data si voiai sa-l tot vezi. Circula prin oras inconjurat de o mica armata de voluntari. Sa fiu crezut: nimeni nu s-ar fi luat dupa el timp atat de indelungat daca asupra acestui roi de tineri si mai putin tineri n-ar fi operat atractia omului. Parea inepuizabil. Fara notite, fara sa ezite, manat de instinctul sigur al inteligentei, izvora discursuri, pe cele mai diferite subiecte, persuasiv, informat, coerent, fara sa bata campii. O mie de picaturi de ulei pe suprafata apei sfarsesc prin a acoperi cu irizari un rau intreg.Duminica seara am primit doua telefoane. Un prieten imi spunea ca la sectia unde a votat se formase o coada de vreo 25 de tineri. Vorbeau tare intre ei si se anuntau ca au venit sa voteze schimbarea. Al doilea telefon era de la o ruda. Se intorcea de la serviciu (da, duminica). In preajma casei, un batranel in carja, un vecin. Se ducea cu mult efort la sectie sa voteze cu neamtul. Nimic nu l-ar fi putut opri din drumul lui chinuit.Atunci cand vezi de-astea intelegi ca nu se mai poate face nimic.Si uite-asa, ceea ce incepuse sa para un mit, de care mi se cam acrise - spiritul Timisoarei, multiculturalitate, revolutie, bla, bla - iata ca a incarnat vijelios fata ascunsa si imperisabila a orasului ce s-a ridicat ca o stihie ce-ti aduce lacrimi in ochi si te cutremura.Daca vreodata increderea in Europa se va prabusi pe tot cuprinsul Europei, e sigur ca o vom vor regasi intacta chiar in acest loc placid si de aici o vom reanima peste tot.PS Ma intreb totusi daca s-a inteles bine ce s-a intamplat aici? Un cetatean din Germania, completamente necunoscut, lipsit de resurse financiare, care a infruntat un primar in post, cu o mie de retele de afaceri, cu oameni de casa in toate posturile-cheie, cu bani, plin de siguranta si ironie, atotputernic, dispunand de toate butoanele municipalitatii, mituind inclusiv lumea culturala cu finantari care au curs in doua luni ca o ploaie de aur peste toti oportunistii, concerte gratis, focuri de artificii, lapte si miere. Nimic n-a contat. Timisorenii l-au vrut, intratabili, pe neamt. De neinteles! Si da-i si razi ca prostii la- inainte sa pice rezultatul...