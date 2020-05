Tomac: Sunt sigur ca alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie, iar cele generale pe 6 decembrie

Ziare.

"Alegerile locale trebuie sa fie organizate cat mai curand si sunt sigur ca vor avea loc pe 27 septembrie, iar cele generale pe 6 decembrie. Daca exista un minimum atasament fata de democratie, ar trebui ca toate partidele sa accepte un asemenea calendar.Romania are nevoie de o noua administratie si un nou Legislativ stabil, care sa ia masuri pentru a combate efectele draconice si greu de estimat astazi ale recesiunii prin care va trece Romania si Uniunea Europeana", scrie Tomac vineri, pe Facebook.Presedintele PMP spune ca nu crede in curentul promovat de PSD si alti politicieni de a amana toate alegerile pentru anul viitor."Exista un curent promovat de catre PSD si alti politicieni de a amana toate alegerile pentru anul viitor, sub pretextul ca trebuie sa evitam expunerea cetatenilor in fata amenintarilor generate de coronavirus.Pretextul nu cred ca este sincer, PSD urmarind acest obiectiv pentru cu totul alte calcule. Vrea ca actualul Guvern sa ramana la Palatul Victoria si peste iarna, sperand ca se va eroda si mai mult si ca Stanga infometata va culege roadele nemultumirii", sustine Tomac.