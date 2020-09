Topul celor mai ciudate afise electorale: "E sansa mea sa ma pricopsesc!"

Petru Mandru, candidat pentru Primaria Cluj-Napoca si-a propus 20 de obiective pe care le-a descris in amanunt.

Fostul senator Ioan Iovescu a cerut parerea urmaritorilor sai despre acest afis electoral, care prezinta propunerile PNTCD pentru consiliul local. Nu este prezentata echipa care va candida, in schimb fostul senator si-a lasat datele de contact.

Mihai Datcu candideaza din partea Partidul Oamenilor Credinciosi pentru primaria Sectorului 2. Acesta este afisul sau de campanie.

In Baia Mare au fost instalate mai multe panouri de acest tip care nu se incadreaza in legislatia privind afisajul electoral, in schimb sigla si culorile alese fac parte din campania de promovare a primarului Catalin Chereches, candidatul din partea Coalitiei pentru Maramures.

Pe acelasi model, a aparut si acest graffiti.

In Sectorul 3 mai multe stickere au fost lipite prin cartiere, facand referire la candidatura lui Mihail Neamtu (PMP) pentru functia de edil.

Ruben Budau Agricultura. Acesta este afisul candidatului Platformei Social-Liberal-Crestine la presedintia Consiliului Judetean Arad, Ruben Budau.

Calin Strimbeanu vrea sa indrepte Intorsura Buzaului

Vlad Soare promite soare pe strazile din Ilfov

Iar USR-PLUS promite apa calda in Bucuresti

Echipa PMP Targoviste a facut o serie de afise rupte din filme.

Cristea Nicolae, candidat din partea Partida Romilor in brate.

Robert Negoita, candidat la Sector 3

Zberea Florin, candidat independent

In 2016, legea electorala s-a schimbat, iar candidatii la alegerile locale nu se mai pot duela-n marimea afiselor, pentru ca toate trebuie sa fie la fel - cam cat o foaie A4. Asa ca ceea ce conteaza e mesajul. Unii dintre acestia, din dorinta de a se prezenta cat mai bine, si-au trecut CV-ul si toate planurile pe care vor sa le puna in aplicare din functia de ales local, intr-una afis A4.Tudor "Tubel" Schinagel este poate cel mai pus pe sotii candidat la alegerile locale 2020, fiind si singurul care candideaza "in gluma".In schimb, pentru a iesi in evidenta, si alti candidati au ales sa trateze cu umor campania electorala si problemele de administratie publica.De departe cele mai amuzante afise sunt cele din care s-a nascut o gluma, dar involuntara.In cursa pentru o functie de edil mai sunt doi candidati, la polul opus al spectrului ideologic. Unul se lauda ca e legionar, altul invie memoria comunismului.