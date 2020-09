Topul judetelor cu cea mai mica prezenta la vot la alegerile locale din 2016. In Giurgiu au fost la urne cu 30% mai multi alegatori cu drept de vot decat in Bucuresti

Judetul cu cea mai mare prezenta la urne a fost Giurgiu (63,35%), in timp ce procentul cel mai scazut de prezenta la urne a fost inregistrat in judetul Timis (40,87%). In municipiul Bucuresti, au votat 33,31% dintre cetateni, conform sursei citate.Judetele fruntase in ceea ce priveste participarea la vot, la alegerile locale din 2016, au fost: Giurgiu (63,35%), Teleorman (60,74%), Olt (60,44%), Ilfov (57,03%), Dambovita (57,02%), Calarasi (56,44%), Gorj (56,15%), Valcea (56,06%).Printre judetele cu prezenta cuprinsa intre 50 si 55% s-au numarat: Buzau (54,78%), Mehedinti (54,05%), Salaj (54,02%), Bihor (53,91%), Ialomita (53,67%), Alba (53,36%), Bistrita-Nasaud (53,09%), Dolj (52,50%), Vrancea (51,05%) etc.Judetele cu cele mai scazute prezente la scrutinul din 2016, cu sub 45%, au fost: Timis (40,87%), Iasi (42,39%), Harghita (43,62%), Covasna (43,84%), Sibiu (44,51%), Cluj (44,88%).Dintre judetele cu procente de prezenta cuprinse intre 45 si 50%, amintim: Vaslui (45,04%), Bacau (45,17%), Brasov (45,59%), Galati (46,11%), Braila (46,70%), Maramures (47,55%), Neamt (47,73%), Satu Mare (47,82%), Tulcea (48,54%), Arad (49,40%), Constanta (49,73%), Suceava (49,93%) etc, mai scrie site-ul http://prezenta.2016bec.ro.