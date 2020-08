Toti candidatii la functia de primar in marile orase din Moldova

Bacau - Cosmin Necula (Pro Romania), Lucian Sova (PSD), Lucian Stanciu Viziteu (USR), Dragos Stefan (PMP)

Botosani - Catalin Fltur ( PNL ), Cosmin Andrei (PSD), Cristian Cezar Vizitiu (PMP), Mihaela Stoiciuc Vasilica (Pro Romania), Marcel Gheorghita (USR-PLUS), Roxana Florentina Anusca (ALDE)

Vaslui - Vasile Paval (PSD), Tudor Polak (PNL), Alin Silitra (USR), Eugen Tabacaru (PMP)

Iasi - Mihai Chirica (PNL), Camelia Gavrila (PSD), Cosette Chichirau (USR), Radu Botez (ALDE)

Suceava - Ion Lungu (PNL), Dan Cusnir (PSD), Marian Andronache (PMP), Teodora Munteanu (USR)

Piatra-Neamt - Razvan Cuc (PSD), Bogdan Gavrilescu (PMP), Andrei Carabelea (PNL), Cosmin Asande (USR-PLUS), Ciprian Enache (ALDE)

Galati - Bogdan Rodeanu (USR si PNL), Florin Ionut Pucheanu (PSD), Catalin Cristache (PMP), Marius Stan (Pro Romania)

Actualul primarar putea candida in continuare, dar la un alt partid. In decembrie 2019, Necula a anuntat ca se va inscrie in Pro Romania. Necula a fost exclus din PSD dupa ce a avut un conflict cu Dragos Benea , liderul PSD Bacau.Astfel, fostul ministru al Transporturilor,, va fi candidatul, din partea PSD la Primaria Bacaului.Intre Sova si Benea exista o veche legatura, fiica fostului ministru, Ilinca Sova, fiind angajata asistenta la cabinetul europarlamentarului Benea. Ca ministru, Lucian Sova a sprijinit serios Aeroportul "George Enescu" din Bacau si a sustinut ca Autostrada Brasov - Bacau - Iasi este cea mai buna solutie pentru regiune, conform G4media.In 2015 procurorii DNA au intocmit un dosar penal pe numele lui Lucian Sova si Iulian Iancu pentru "folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase". Acuzatiile faceau referire la presupuse interventii pentru organizarea pe banii Transelectrica a transportului cu autocare a membrilor si simpatizantilor PSD la mitingul USL organizat la Bucuresti pe 17 octombrie 2010.Acest dosar avea legatura cu dosarul fostului judecator CCR Toni Grebla . Lucian Sova a fost considerat de altfel un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc si al lui Miron Mitrea , personaje extrem de influente in PSD inainte de a fi condamnate la inchisoare pentru fapte de coruptie.Deputatul USReste candidatul pentru functia de primar al municipiului Bacau, alaturi de Cristian Ghinghes (PLUS) in calitate de vice-primar.PMP l-a propus la Primaria Bacau pe viceprimarul, fost membru ALDE , care pe fondul conflictului cu Necula a ramas fara sprijinul politic. Presa din Bacau scria in iarna ca aproape intreaga filiala municipala ALDE a trecut la PMP. Dragos Stefan si Cosmin Necula au facut de altfel subiectul unui dosar DNA, fiind trimisi in judecata sub acuzatia de abuz in serviciu si un prejudiciu de peste o jumatate de milion de lei.La Botosani primarul in exercitiu,va candida pentru inca un mandat in fruntea Primariei Municipiului Botosani.Catalin Flutur a mai detinut functia de primar al Botosanului intre anii 2004-2008 respectiv 2008-2012.In perioada 2001-2004 si 2012-2016 Flutur Catalin a ocupat functia de director general al societatii S.C Locativa S.A. Botosani, o companie subordonata Consiliului Local Botosani.In 16 martie 2017, Directia Nationala Anticoruptie a declansat urmarirea penala impotriva lui, acuzandu-l de abuz in serviciu, sugerand ca ar fi diminuat ilegal valoarea unei redevente, a unui teren proprietatea statului roman concesionat unei societati comerciale, ceea ce ar fi produs o paguba de peste 2 milioane de lei bugetului local al municipiului.PSD a decis sa mearga pe mana luipentru functia de primar al municipiului Botosani, anuntul fiind facut de Marius Budai , presedintele executiv al PSD Botosani. Cosmin Andrei este la al doilea mandat de viceprimar al municipiului Botosani. El are 38 de ani si este de profesie inginer de automatica si calculatoare. Presa locala a facut o investigatie in care se arata ca o firma care inchiriase un spatiu de la Cosmin Andrei se ocupa cu vanzarea de etobotanice la acea locatie.La Botosani, USR este macinat de dezertari in masa tocmai spre PSD. Cinci membri USR si-au dat demisia din partid si s-au inscris in PSD. Initial Gelu Graur fusese candidatul desemnat la primarie, insa dupa un scandal acesta a fost exclus din partid, iar USR l-a numit pe, fondatorul partidului, presedintele organizatiei municipale si contracandidatul lui Gelu Graur in alegerile interne.este candidatul PMP la functia de primar al municipiului Botosani, iar din partea Pro Romania este Mihaela Stoiciuc Vasilica, o femeie de afaceri care a intrat in politica in luna decembrie a anului trecut.In schimb, din partea ALDE va candida, sotia baronului Turcanu. Acestia s-au cunoscut cand ea era presedinta tineretului liberal, ambii fiind la acel moment casatoriti. Ulterior, Roxana Anusca a avut mai multe functii politice, inclusiv un mandat in Camera Deputatilor. Ea s-a remarcat prin prezenta in topul rusinii, facand parte la acel moment dintre deputatii necuvantatori din Parlament.Baronul local Florin Turcanu a condus Botosaniul, din functia de presedinte CJ. Acesta a fost condamnat pentru uz de fals, a fost suspendat din functia de presedinte al CJ, a fost acuzat ca l-ar fi santajat pe Crin Antonescu , ca ar fi facut turism electoral cu masinile institutiei si ca si-ar fi pus fratele intr-o functie publica.Fostul presedinte PNL Botosani, Florin Turcanu, a fost condamnat in 2014 la sase luni de inchisoare cu suspendare, de Judecatoria Botosani, fiind acuzat ca a consemnat nereal ca membri ai partidului au fost exclusi din PNL, acestia pierzandu-si astfel functiile de consilieri judeteni sau locali.si-a anuntat candidatura pentru al patrulea mandat la Primaria Vaslui.In 1981 a absolvit Facultatea de Constructii Industriale, Civile si Agricole Iasi din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, fiind repartizat la primaria municipiului Vaslui, ca sef al serviciului de sistematizare, pana in anul 1990. In perioada 1991 - 2004 a fost director al societatii "Goscom Vaslui", dupa care a ocupat functia de viceprimar, in timpul mandatului primarului Victor Cristea . Din luna iunie 2008, este primar al municipiului Vaslui.PNL a stabilit ca va merge pentru Primaria Vaslui pe mana lui, actual secretar de stat in Ministerul Muncii. Tudor Polak, fiul consilierului judetean Simona Polak, la 31 de ani, acesta isi trece in CV-ul politic si un record national: cel mai tanar presedinte al unei organizatii PNL de municipiu resedinta de judet din tara.La Vaslui, useristii vor merge pe mana unui executor judecatoresc,, ca propunere de candidat pentru Primaria Vaslui.PMP merge pe mana lui, pentru Primaria Vaslui un fost functionar al primariei, in prezent pensionar.ales in 2016 din partea PSD este candidatul PNL pentru un nou mandat la primarie. Conform presei locale, Stefan Chirica, fiul lui Mihai Chirica, a cumparat la doar 11 luni un imobil in Iasi, platind suma de 250.000 de Euro, scria in 2019 reporteris.ro.Imediat dupa ce s-a descoperit acest caz, ANI a decis sa-i verifice averea primarului.In 2019, DNA a deschis un dosar penal in rem pentru a verifica situatia achizitiilor imobiliare ale primarului de Iasi.Primarul Iasiului a fost mai implicat si in dosarul " Skoda " inceput de DNA, unde avea calitate de suspect. Procurorii DNA erau interesati de licitatia prin care au fost achizitionate prin leasing patru autoturisme Skoda, pe vremea cand Mihai Chirica era viceprimar. Ulterior, DNA a declinat acest dosar la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, potrivit presei locale., deputat USR a fost principalul adversar al lui Dan Barna pentru sefia partidului. Aceasta l-a acuzat pe fostul candidat la prezidentiale ca echipa lui ar fi avut "mijloacele de fraudare a votului intern"(n.r. din partid).Cosette Chichirau a fost acuzata ca a facut sediul filialei in casa unei matusi si ulterior nimeni nu avea acces la actele filialei., candidatul PSD la primaria Iasi, este un deputat al Camerei Deputatilor, functie precedata de activitatea de profesor, director, inspector general scolar si om politic roman, trecuta de la Partidul National Liberal la Partidul Social-Democrat. In perioada 23 iunie - 29 septembrie 2008, a indeplinit functia de viceprimar al municipiului Iasi, iar din 2016 este deputat de Iasi.In iunie 2018 a votat pentru modificarile Codului de Procedura Penala prin care mii de infractori vor scapa de pedepse, inclusiv Liviu Dragnea Camelia Gavria a condus Inspectoratul Scolar Judetean. In 2017 inspectoratul Scolar si o scoala din Iasi au fost amendate de CNCD, in baza unei sesizari depuse in aprilie 2016, pentru segregarea rasiala a copiilor de etnie roma.Actualul viceprimar al Iasului,, este propunerea ALDE pentru functia de primar al municipiului Iasi la alegerile locale din acest an. El a intrat in atentia publica dupa ce la o sedinta de consiliul local a propus ca "odata pe saptamana toti cetatenii Iasului sa iasa la geam cu aspiratorul timp de o ora si sa reusim astfel aerul sa-l purificam"Pro Romania si PMP inca nu si-au anuntat un candidat oficial la primarie.In martie 2020, Biroul Politic National al PNL valida candidatura lui. Acesta din urma se afla in fruntea primariei din anul 2004, iar anul acesta va candida pentru cel de al cincilea mandat.El a fost ales initial din partea PNL, fiind reales in 2008 si apoi in 2012 din partea PD-L. In 2016 a fost reales din partea PNL.Ion Lungu a fost implicat in doua scandaluri. Primul este scandalul Termica in care primaria a construit o noua termocentrala dupa ce societatea locala de termoficare a intrat in faliment.Al doilea scandal de la Suceva vizeaza contractul de salubritate al orasului castigat de un om de afaceri arestat pentru evaziune fiscala.Danliderul Organizatiei PSD Suceava, este candidatul pentru primarie.Pentru Primaria Suceava, PMP mizeaza pe actualul viceprimar al municipiului resedinta de judet si presedinte al Organizatiei Judetene Suceava a PMP,, in timp ce candidatul USR va fi Teodora Munteanu, presedintele organizatiei locale.este candidatul PSD pentru Primaria Piatra-Neamt. Razvan Cuc este din Giurgiu si a fost ales deputat, in 2016, pe listele filialei PSD Giurgiu.In urma unui conflict cu conducerea organizatiei judetene, care a decis sa nu il sustina pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernarea Dancila, Razvan Cuc a fost asumat de organizatia PSD Neamt, fiind acum membru al acesteia.Desemnarea lui Razvan Cuc drept candidat la Primaria Piatra-Neamt a determinat-o pe senatoarea Emilia Arcan, presedinta a organizatiei de femei a PSD Neamt, sa demisioneze din partid.Aceasta a considerat nominalizarea lui Razvan Cuc drept o jignire fata de membrii PSD din Piatra-Neamt.In 2019, DNA s-a autosesizat in cazul acuzatiilor ca ministrul transporturilor, Razvan Cuc, i-ar fi cerut fostei directoare Tarom , Madalina Mezei, sa retina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura.Oamenii" lui Basescu au decis ca, presedintele organizatiei PMP Neamt, actual viceprimar, sa candideze pentru un mandat la primarie.Bogdan Gavrilescu a ajuns viceprimar printr-o conjunctura, fiind ales deoarece consilierii PMP au fost cooptati de social-democrati pentru a asigura majoritatea PSD - ALDE in CL Piatra Neamt. Si-a pastrat functia si cand PMP a trecut de partea liberalilor, tot pentru "majoritate" in legislativ.este propunerea PNL la primarie un fost PDL -ist si ONG-ist, iar Cosmin Asande este propunerea USR-PLUS la primarie.In ceea ce priveste ALDE Neamt, pentru alegerile locale a fost desemnat, care s-a lansat in politica pe vremea lui Gheorghe Stefan , zis Pinalti. A fost directorul Directiei Judetene de Turism si Sport, apoi director al Administratiei Parcului National Ceahlau si consilier judetean. De formatie inginer silvic, el era implicat si in afaceri, avand o ferma de bovine si o fabrica de ulei.Deputatul USRva candida la Primaria municipiului Galati sustinut de Alianta USR-PLUS si de PNL.Primarul, care candideaz este cercetat penal pentru abuz in serviciu intrucat Primaria Galati a refuzat sistematic sa puna in practica Hotararile Consiliului Municipal nr 259/14.08.2001 si nr 21/05.02.2004 care prevad masuri de reducere a nivelului panzei freatice, aceasta indiferenta ducand la distrugerea mai multor cladiri din oras.Deputatul PMP,, a intrat intr-un scandal dupa ce Partidul Miscarea Populara a fost dat in judecata de firma care a tiparit, in 2014, materialele electorale cu care formatiunea a participat la alegeri, relateaza G4Media. Impotriva PMP au fost intentate 96 de procese pentru recuperarea unei datorii de 4,6 milioane de lei.Cu toate acestea, Cristache declara ca detine patru terenuri in intravilanul Hanu Conachi, dupa cum urmeaza: de 32.273 metri patrati, de 32.072 mp, de 1011 mp si de 1018 mp. In total, aproximativ 6,6 hectare de teren in Hanu Conachi. Interesant este faptul ca Cristache a achizitionat toate aceste patru terenuri intr-un singur an: 2011.Tot la Hanu Conachi, Cristache mai detine sapte spatii comerciale, cel mai mic fiind de 23 de metri patrati si cel mai mare de 4857 mp. De asemenea, toate aceste sapte spatii comerciale au fost achizitionate tot in anul 2011.este un fost fotbalist roman si fostul presedinte al FC Otelul Galati. Pe langa experienta de fotbalist a mai fost presedintele echipelor Dunarea Galati, AFC Rocar Bucuresti, FC Vaslui (a fost unul din fondatori) si Politehnica Iasi (care in mandatul sau a promovat in Liga I.A candidat la alegerile locale din 2008 din partea PNL pentru postul de primar al Galatiului.A candidat din partea USL la alegerile locale din 10 iunie 2012 obtinand un mandat de primar al orasului Galati. In septembrie 2014 demisioneaza din PNL si se inscrie in UNPR