Toti cei 15 candidati ai unui partid la Consiliul Local dintr-o comuna din Suceava au acelasi nume

Astfel, candidatii propusi de Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" pentru Consiliul Local poarta toti numele Stanescu, desi acestia nu fac parte din aceeasi familie.Reprezentantul formatiunii in Biroul Electoral Judetean Suceava, Alina Stan, a declarat ca in comunitatile traditionale de romi este un lucru obisnuit ca un numar foarte mare de familii sa poarte acelasi nume. Ea a mai spus ca Partida Romilor "Pro Europa" are candidati in doua orase si patru comune din judetul Suceava: Dolhasca, Vicovu de Sus, Dornesti, Patrauti, Valea Moldovei si Veresti, conform Monitorul de Botosani