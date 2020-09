Basescu dezminte ca s-ar retrage din cursa electorala. "E ca si cum i-ai spune unui avion la 11.000 de metri: opreste putin! Eu sunt avionul"

"Aceasta intrebare ma si distreaza (daca intentioneaza sa se retraga din cursa electorala - n.r.). Nu, doamna, nu sunt geambas de voturi, nu am de dat voturi, nu am de cumparat voturi. Nu vand, nu cumpar, iau. Cate voturi pot, iau. Niciodata nu ma voi opri dintr-o cursa electorala. E ca si cum i-ai spune unui avion la 11.000 de metri: opreste putin! Eu sunt avionul", a precizat Basescu la o conferinta de presa, potrivit Agerpres.Cat priveste o alianta cu PNL pentru alegerile parlamentare, Traian Basescu a spus ca exclude aceasta posibilitate."Exclud, doamna, pe astia nu-i mai crede nimeni. Pana cu sapte zile inainte de depunerea listelor am spus ca facem alianta. Cu sapte zile inainte a trebuit sa ne intalnim cu totii. Hai sa vedem care candideaza, hai sa vedem cum dam niste candidati mai buni, hai sa vedem cum facem sa nu ne facem de ras. Ne-au luat nepregatiti. Noi eram pregatiti sa mergem cu lista comuna la Primaria Capitalei, cu un candidat unic, dar parca e mai bine, candidatul ala, Nicusor Dan , mai bine sa il sustina ei, nu noi", a afirmat Basescu.