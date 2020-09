Traian Basescu: "Dumnezeu le-a asezat pe toate sa fim cu totii multumiti"

"E un semn bun. PMP a reusit sa se consolideze ca partid care trece pragul, cu 7,2%. Ma bucur tare mult ca azi nu e corul pornit - din cauza lui Basescu nu a pierdut Nicusor. Dumnezeu le-a asezat pe toate sa fim cu totii multumiti. Treaba e buna. S-a dovedit ca socoteala noastra a fost corecta. Avem primar general si avem PMP - cel mai mare partid dintre partidele mici", spune Traian Basescu, potrivit digi24.ro "Am vazut entuziasmul lui Orban. Vreau sa ii spun ca are 17% in Bucuresti. Sa zica bogdaproste ca l-a luat la subtioara Barna", mai declara Traian Basescu.