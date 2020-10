Decizie definitiva: Tribunalul Bucuresti valideaza mandatul de primar al lui Clotilde Armand. "Fostul primar trebuie sa ofere niste explicatii procurorilor"

Validata si la Judecatorie

Intreaga minuta a judecatorilor poate fi citita pe portalul instantelor. Imediat dupa pronuntarea deciziei, Clotilde Armand a postat pe facebook un mesaj"Dupa o luna de zile de la alegerile locale castigate democratic de mine prin votul cetatenilor din Sectorul 1, Tribunalul Bucuresti a respins astazi toate cele 125 de contestatii depuse de: fostul primar PSD, actuali consilieri PSD, de rudele acestora si de angajati ai Primariei Sector 1. Astfel, alegerea mea in fruntea Primariei Sector 1 a fost validata definitiv.Acum, fostul primar trebuie sa ofere niste explicatii procurorilor pentru jaful din banii publici din ultimii patru ani. Sa fie foarte clar, fiecare functionar si angajat al primariei care a girat tunurile PSD in toti acesti ani o sa plateasca in fata Justitiei. Lucrurile nu vor ramane asa. Avem de reconstruit si de devoltat un sector. Fara hotie si fara birocratie.Stimati cetateni ai Sectorului 1, de astazi sunt primartia Dvs. Incepem treaba!," scrie Clotilde Armand.In urma cu zece zile, Clotilde Armand a fost validata in functia de primar al Sectorului 1 de catre Judecatoria Sectorului 1, iar decizia a fost atacata cu apel de mai multe persoane, printre care si edilul in functie, Daniel Tudorache.Tribunalul Bucuresti a decis, luni, sa amane pronuntarea cu 24 de ore in acest dosar.Primaria Sectorului 1 a fost castigata de Clotilde Armand - 36.455 de voturi, Daniel Tudorache - 35.451, Ioana Constantin - 6928. In procente Clotilde Armand are 40,95%,Daniel Tudorache are 39,82%, iar Ioana Constantin - 7,78%.PSD a obtinut 9 mandate in consiliul local Sector 1, USR -PLUS are tot 9 mandate, PNL are 6 mandate, iar PMP - 3.