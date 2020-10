Tudorache: "Nu am pierdut alegerile, am fost furat"

"Pot sa spun ca m-au furat, nu pot sa spun ca am pierdut. M-au furat, deci este o diferenta", a declarat Tudorache la sediul central al PSD, unde are loc o sedinta a conducerii partidului cu organizatia PSD Bucuresti.El a adaugat ca nu au fost luate in considerare contestatiile sale, pentru ca s-a considerat ca acestea au fost tardive."Deci, nu au constatat ca nu s-a intamplat nimic, ci ca le-am depus tarziu. Cum sa le depun pe data de 29, cand faptele s-au petrecut pe 30? (...) Mi se pare ca a fost un furt pe fata si eu consider ca n-am pierdut, am fost furat", a afirmat Tudorache.Intrebat daca este de acord ca Mitica Dragomir sa fie pe lista de consilieri generali, el a aratat ca acesta a fost pus pe lista de Gabriela Firea si de staff-ul de campanie si ca a vazut lista atunci cand a aparut."Nu l-am pus eu, deci nu pot comenta. L-am vazut si eu, ca si dumneavoastra, pe lista. Doamna Firea (l-a pus pe lista - n.r.) si cu staff-ul ei de campanie", a precizat liderul PSD Sector 1.