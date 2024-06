Un barbat din Brasov a plecat incatusat de la sectia de vot

Un barbat din localitatea Lunca Calnicului s-a ales cu dosar penal dupa ce, in urma scandalului pe care l-a facut in apropierea unei sectii de votare, un jandarm a fost nevoit sa traga un foc de avertisment si, in cele din urma, sa-l incatuseze.

"In apropierea unei sectii de votare amplasata pe raza localitatii Lunca Calnicului din judetul Brasov, o persoana de sex masculin ar fi proferat injurii si expresii jignitoare si mesaje ce contineau aspecte de natura electorala catre persoanele aflate in proximitate. Persoana in cauza a fost avertizata verbal, in repetate randuri, de catre jandarmul aflat in exercitarea atributiilor de serviciu la sectia de votare, barbatul continuand sa se manifeste agresiv verbal", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Alina Ivan.

Conform sursei citate, jandarmul a procedat la incatusarea persoanei in cauza, moment in care din curtea barbatului a iesit un caine, care s-ar fi repezit catre omul legii.

"Acesta, observand animalul indreptandu-se catre el, a efectuat un foc de avertisment, procedand apoi la incatusarea persoanei, care a fost identificata ca fiind un barbat in varsta de 57 ani, din localitatea Lunca Calnicului. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime si nici pagube materiale", a precizat sursa citata.

In urma incidentului, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt si luarea masurilor legale ce se impun, sub coordonarea unitatii de parchet competente, a mentionat sursa citata.

