Un candidat la Consiliul Local Baia Mare, de pe listele lui Catalin Chereches, s-a dus sa-si ia Bac-ul inainte de alegeri, dar a fost prins copiind

Mihaita Sana a dat Bac-ul la 38 de ani, in sesiunea din august, dar a fost eliminat pe motiv de frauda, informeaza 2mnews.ro Adica, a fost prins copiind.In luna august, Sana si-a anuntat candidatura pentru functia de primar al municipiului Baia Mare din partea Partidei Romilor Pro Europa. Candidatura sa, prezentata ca fiind prima a unui reprezentant al romilor pentru functia de primar al municipiului resedinta de judet, s-a anulat la cateva zile, Sana fiind racolat de Catalin Chereches Sana s-a inscris, astfel, in PNTCD , partid care face parte din Coalitia pentru Maramures. Catalin Chereches a facut si el parte din PNTCD.Deci, in cateva zile Sana n-a mai fost candidat la functia de primar, ci de consilier local, si n-a mai fost de la Partida Romilor Pro Europa, ci de la Coalitia pentru Maramures din partea PNTCD.Mihaita Pamfil Sana, fost ospatar la evenimente, este patronul restaurantului "Bucatarul meu" din Baia Mare.Sana a fost si vicepresedinte al PMP Baia Mare aproape un an (in perioada 2018 - 2019), dupa care si-a anuntat demisia din postul politic. In acea perioada, Sana a fost condamnat la sapte luni de inchisoare cu suspendare in prima instanta pentru savarsirea infractiunii de lovire. De asemenea, Sana a mai fost sanctionat pentru tulburarea ordinii si linistii publice si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase.La Baia Mare, Catalin Chereches candideaza pentru inca un mandat la primarie, de aceasta data din partea Coalitia pentru Maramures (din care face parte PSD , PNTCD, Partidul Maramuresenilor si ALDE ).Catalin Chereches a fost membru pana acum in PSD, UNPR PDL si PNL . In 2016, el a fost reales primar cu 70% din voturi desi era in arest preventiv intr-un dosar de coruptie.In august 2019, DNA arata intr-un raspuns oficial pentru G4Media.ro ca primarul din Baia Mare are doua dosare de coruptie trimise in judecata, unul in ancheta si un altul clasat.In iulie 2019, Catalin Chereches a justificat o parte din averea sa printr-o presupusa donatie de un milion si jumatate de euro din partea mamei sale, la randul sau parlamentar PNL.La acel moment, Agentia Nationala de Integritate anunta ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, nu poate justifica 2.741.026,318, reprezentand diferenta nejustificata intre averea dobandita si veniturile realizate in calitate de primar. Potrivit unui comunicat al institutiei, ANI a sesizat comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj. Agentia a sesizat si Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare pentru fals in declaratii, in cazul unui pretins imprumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei persoane.