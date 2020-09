Un candidat la Primaria Generala, care a plimbat porci vopsiti in tricolor pe strazile din Bucuresti, se lauda ca va fi un primar legionar

Foto: Facebook/Catalin Berenghi

Berenghi se promoveaza pe Facebook cu mesajul "Un Legionar pentru Bucuresti" si sustine ca va pune Capitala pe harta lumii. El se descrie ca "un personaj de temut" si are o serie de propuneri pentru Bucuresti, pe care le promoveaza pe un grup de pe retelele sociale, cu peste 4.500 de membri.Catalin Berenghi are o serie de propuneri neobisnuite pentru rezolvarea problemelor Capitalei."Natura este parte a vietii noastre si, prin urmare, in calitate de primar, voi lansa o campanie agresiva, intensa, de plantare a copacilor", sustine Berenghi."Doresc sa sporesc autoritatea Politiei Capitalei in domeniul sigurantei cetateanului. Politia Locala s-a dovedit total ineficienta. Acest organism care costa mult orasul trebuie desfiintat, iar bugetul alocat acestuia trebuie directionat spre Politia Capitalei", a scris Berenghi.Catalin Berenghi nu este la prima sa candidatura pentru fotoliul Primariei Capitalei.A mai candidat pentru titlul de Primar General al Capitalei in anul 2016, asa ca mergea pe la tot felul de dezbateri televizate. Berenghi a vrut apoi sa fie presedinte, insa nu a avut suficienti sustinatori pentru a-i fi validata ghid montan, instructor de prim ajutor, dupa cum se prezinta acesta.Berenghi a devenit cunoscut in momentul in care a plimbat mai multi porci vopsiti in tricolor pe terenul din Bulevardul Expozitiei, unde trebuia sa se ridice o moschee.Mai mult, a ingropat doi purcei in spatele cladirii SNSPA, pentru a "spurca" zona si a ridicat o cruce ortodoxa adusa din Moldova.Dupa ce premierul Victor Ponta a cerut autoritatilor sa-i faca dosar penal, bucuresteanul l-a ingropat simbolic pe "Ponta Turcitul" acolo si a dat in judecata Guvernul pentru anularea hotararii de Guvern emisa de Ponta pentru mega-moschee.In 2018, Catalin Berenghi a incercat blocarea inregistrarii partidului lui Dacian Ciolos . El a facut o cerere de interventie si a cerut respingerea inregistrarii formatiunii Miscarea Romania Impreuna (MRI). Ulterior, a terguversat judecarea cazului.