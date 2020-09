Un candidat la primaria Piatra-Neamt vrea sa construiasca parcuri si cafenele din caramizi Lego

"Vreau sa atragem cat mai multi turisti si sa cream locuri de munca prin acest proiect, pe langa avantajul estetic al orasului. Proiectul Lego City isi propune sa puna pe harta turistica a Romaniei orasul Piatra-Neamt astfel incat fiecare agent economic si cetatean al orasului sa fie implicat in acest proiect. Lego Land-ul integrat in Piatra-Neamt, Orasul Lego (centre educationale Lego, parcuri, cafenele construite din caramizi Lego, productie de caramizi Lego, oferirea de jucarii Lego copiilor ce ajuta la strangerea deseurilor, proiecte de inovare si cercetare, etc.) va fi o oportunitate de dezvoltare in cadrul unui ecosistem ce ar ingloba cetateni de toate varstele si firme din toate domeniile de activitate, astfel incat fondurile sa fie atrase din toate axele noului exercitiu financiar UE 2021-2027. Proiectul este in stadiul de concept, urmand ca acesta sa fie prezentat in detaliu astfel incat el sa fie inteles de fiecare cetatean", a declarat Liviu Harbu, conform neamtpolitic.ro