Un candidat la primarie a incercat sa ofere bani oamenilor din localitate pentru a le influenta votul. Barbatul s-a ales cu dosar penal

"In cursul zilei de 16 septembrie, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Nereju, o persoana ar fi oferit sume de bani altor persoane in scopul de a le determina sa influenteze rezultatul votului din data de 27 septembrie. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de coruperea alegatorilor", au precizat, pentru AGERPRES, reprezentantii IPJ Vrancea.Politistii au adaugat ca barbatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana la o decizie definitiva a instantei, astfel ca acesta poate continua cursa electorala, chiar daca este cercetat penal.