Un candidat Pro Romania la primarie se retrage si cere alegatorilor sa voteze omul PNL. Orasul din Apuseni cu cea mai dura batalie electorala din Alba

Oraselul de aproape 8.000 de locuitori are o importanta simbolica pentru Apuseni, unde PNL detine aproape toate administratiilor locale, dar nu administreaza asa-zisa capitala a regiunii. Luni, 7 septembrie, candidatul Pro Romania la functia de primar, Morcan Dragomir, a anuntat ca se retrage din cursa si il sustine pe reprezentantul PNL.Morcan Dragomir va aparea pe buletinul de vot pentru functia de primar, dar le cere alegatorilor sai sa il voteze pe Pasca, in detrimentul sau. Candidatul Pro Romania cere in continuare votul pentru lista de la Consiliul Local."Ne-am saturat de proasta administrare a orasului si sistemul dictatorial pe care l-a impus actualul primar. De 16 ani asistam la o adevarata bataie de joc la adresa tuturor campanarilor! De 16 ani s-a abuzat de bunul simt al cetatenilor care mandat de mandat i-au acordat increderea si au crezut ca in sfarsit va realiza ce a promis in campaniile electorale. De 16 ani, vedem aceleasi promisiuni si aceleasi nerealizari. Aceleasi proiecte incepute care nu se mai finalizeaza.In urma numeroaselor discutii cu cetatenii orasului, dar si cu ceilalti colegi campanari din echipa PRO Romania, am ajuns la concluzia ca nu ne mai putem asuma riscul de a mai fi condusi inca 4 ani de actualul primar! Astfel, impreuna am decis sa lasam orgoliile deoparte si sa facem parteneriat pentru binele orasului CAMPENI. (...) Dupa o lunga analiza, am decis sa imi retrag candidatura si sa-l sprijin neconditionat pe domnul profesor Cristian Pasca pentru functia de primar al orasului Campeni", a transmis candidatul Pro Romania, Morcan Dragomir.Morcan Dragomir are in oras un electorat stabil, avand in vedere ca in trecut a fost printre putinii care au reusit sa intre independent in Consiliul Local Campeni. In prima parte a mandatului 2016 - 2018 acesta a fost un sustinator al primarului Calin Andres, fiind numit chiar manager al Spitalului Orasenesc. Ulterior, cei doi s-au certat si, astfel, nu a mai fost posibila colaborarea intre ei.La Campeni, suprinzator, candidatul PNL, cotat cu cele mai mari sanse dintre cei care se opun actualului primar PSD, nu este sustinut si de USR PLUS. Alianta a propus un candidat propriu, dupa ce un prim candidat a fost exclus din USR pentru ca ar fi dorit o alianta cu liberalii la nivel local. Liderul USR PLUS din Campeni lanseaza periodic atacuri la adresa candidatului PNL, ceea ce i-a facut pe liberali sa afirme ca alianta sustine la nivel local PSD-ul, iar candidatul lor ar fi, de fapt, un "iepure" al actualului primar.