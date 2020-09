Un candidat USR a demisionat din partid si a renuntat la candidatura, lansand acuzatii de blat cu PSD-ul la nivel local

Mierlut isi acuza fostii colegi ca au refuzat sa colaboreze cu PNL -ul din cauza unui blat pe care acestia il au cu PSD -ul."Demisionez din USR Brusturi. Renunt la calitatea de membru al partidului USR. Renunt la candidatura pentru consilier local.Motive:- Alianta locala USR-PLUS nu exista;- Candidatii USR Brusturi, Stefan Gug, Ionut Vantruba, Vlad Ghitea si Calin Vese urmaresc prin candidaturile lor doar interese personale, alaturi de clanurile familiale ale PSD;Inactivitate lor din campania electorala, refuzul colaborarii pre si post electorale cu PNL, m-au determinat sa cred ca fac jocul PSD, ce este inacceptabil si refuz sa girez aceasta duplicitate politica; Am incercat sa orientez doctrinar USR spre liberalism dar ei prefera non combat fata de neocomunistii din PSD Brusturi. Partial ii inteleg, dar nu-i aprob. Sunt prinsi prea tare in jocul de interese al clanurilor familiale din comuna.Ma adresez celor ce au o viziune politica de centru dreapta, alegatorilor ce resping politica esuata a PSD si primarului Livia Barlau, de a da un vot UTIL pentru candidatul la functia de Primar a domnului RADU GAVRA - PNL, singurul competitor capabil sa schimbe in bine administrarea comunei, prin accesarea de fonduri europene, ajutat de viitorul presedinte al Consiliului Judetean Bihor, ILIE BOLOJAN", a postat Cornel Mierlut.