Un congolez, plecat din PSD din cauza lui Dragnea, vrea sa fie primar intr-o comuna din Giurgiu din partea partidului lui Ponta: "Este o pata de culoare pentru noi"

Foto: Facebook/ Eminga Raymond

Foto: Facebook/ Virgil Costea

Raymond Eminga a aderat la Pro Romania in 2019 si este campion la strangerea adeziunilor pentru partid in judet.Coordonatorul organizatiei judetene a PRO Romania Giurgiu, Norut Stanisteanu, l-a numit pe Raymond Eminga intr-o conferinta de presa "o pata de culoare pentru noi si pentru politica giurgiuveana"."Spre surprinderea mea, a venit din proprie initiativa catre acest partid si pana in momentul de fata cred ca este campionul in ceea ce inseamna a atrage cat mai multi oameni in jurul dansului. Are vreo 48 de adeziuni, e destul de important pentru organizatiile din mediul rural", a mai declarat Norut Stanisteanu.Eminga Raymond a venit din Congo in Romania pentru studii la varsta de 23 de ani si spune ca "a stat mai mult in Romania decat in Congo", a obtinut cetatenia romana si se implica atat in viata comunitatii din Buturugeni, judetul Giurgiu, unde si-a achizitionat o casa batraneasca si ofera "meditatii gratis la limba franceza pentru copiii din sat", dar a ales sa se implice si in politica pentru ca vrea "sa contribuie cu idei bune".A fost membru PSD timp de sase ani dar a declarat ca a plecat dezamagit de politica facuta de Liviu Dragnea "Eu am ales PRO Romania. Incerc sa ma implic in activitatea politica pentru ca am fost primit cu toata caldura in comuna Buturugeni si recunosc ca poporul roman e unul cu un nivel ridicat de ospitalitate, ceea ce face ca Raymond sa ajute un pic daca poate", a declarat candidatul.In final, coordonatorul organizatiei judetene a PRO Romania, Norut Stanisteanu, a spus ca organizatia a reusit infiintarea a 19 filiale in cele 54 de localitati din judet si obiectivul pana la alegerile europarlamentare este de a avea organizatii in cel putin jumatate dintre localitatile judetului.