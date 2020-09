Un fost ministru PSD al Apararii acuza o conspiratie in cazul raportarilor de noi cazuri COVID: "E nevoie ca varstnicii, votantii traditionali PSD, sa fie tinuti in case de alegeri"

"Aici suntem. In timp ce liberalii fac afaceri dubioase cu masti si echipamente medicale (poate chiar penale, dar asta o va lamuri justitia!) sistemul de sanatate se afla intr-o situatia dramatica - dar despre asta se vorbeste doar in soapta," sustine Gabriel Les.Potrivit politicianului, pacientii cronici sau orice alta boala, dar fara sa aiba COVID ar avea dificultati majore sa beneficieze de tratamente de specialitate: "Unele spitale sau sectii intregi sunt blocate in asteptarea "apocalipsei COVID", in vreme ce oamenii cu adevarat bolnavi ajung sa isi gaseasca disperati sfarsitul in propria locuinta.""Primesc saptamanal astfel de apeluri disperate de la oameni din circumscriptie. Ceea ce fac actualmente liderii politici ai sitemului medical este de un cinism sinistru.," conchide senatorul PSD.