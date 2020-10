Un primar ales cu peste 88% din voturi a a ramas fara mandat, dupa ce a fost declarat incompatibil

El fusese acuzat de catre Agentie Nationala de Integritate ca s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 2012-2013, ocupand simultan functiile de viceprimar si membru in Consiliul de Administratie al unui liceu din localitate.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, ca Ilie Gheorghe, primarul orasului Filiasi, este incompatibil. Decizia instantei este definitiva.Agentia Nationala de Integritate sustine ca Gheorghe Ilie s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 16 iulie 2012 - 27 septembrie 2013, intrucat a detinut simultan functiile de viceprimar si membru in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filisanu" din Filiasi.Gheorghe Ilie a ocupat functia de viceprimar al orasului Filiasi, iar in 2016 a devenit primar al localitatii. In 2020 a castigat un nou mandat de primar, obtinand 88,76% din voturi.