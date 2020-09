Un primar din Timis a achizitionat servicii de zeci de mii de lei de la un PFA radiat

"Primaria Comunei Costeiu, din judetul Timis, prin aparatul propriu al primarului, intentioneaza sa contracteze "SERVICII DE REPARARE ACOPERIS CAMIN CULTURAL VALEA LUNGA, COM. COSTEIU, JUD. TIMIS", scrie in descrierea anuntului de licitatie publica de pe SEAP.La fata locului, lucrarile s-au finalizat in timp record, doar ca, pretul real pentru cei 260 de metri patrati de placi de acoperis este de aproximativ 5000 de lei, scrie lugojeanul.ro In data de 18 martie 2019 Oficiul National al Registrului Comertului a radiat din oficiu, toate Persoanele Fizice Autorizate si Intreprinderile Individuale care nu s-au conformat prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale ii intreprinderile familiale.