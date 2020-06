USR cere extinderea votului prin corespondenta la alegerile locale: Din cauza pandemiei am putea avea ce mai scazuta prezenta din istorie

Ziare.

com

"Anul acesta avem in fata doua randuri de alegeri, in conditiile in care primul val al epidemiei cu noul virus chinezesc nu a disparut inca si in conditiile in care expertii vorbesc despre posibilitatea de a avea in toamna un val doi. Acest lucru i-ar putea face pe romani sa se teama sa vina la vot, ceea ce ar genera cea mai scazuta prezenta la alegerile locale din ultimii 30 de ani. Daca ne uitam si la faptul ca vom avea aceste alegeri intr-un singur tur de scrutin, vedem ca am putea avea alegerile cu cea mai scazuta legitimitate din istorie", a transmis, marti, USR, printr-un comunicat de presa.Formatiunea considera ca trebuie gasita o formula pentru extinderea drepturilor romanilor de a vota prin corespondenta, inclusiv la alegerile locale, dar, in acelasi timp, si o formula prin care fa fie protejata sanatatea si viata romanilor care au vulnerabilitati medicale in fata acestui virus."Votul prin corespondenta exista in alte tari de zeci de ani, cele mai bune modele de buna practica fiind Statele Unite si Franta. Votul prin corespondenta a fost deja testat cu succes in Romania, la alegerile parlamentare din 2016 si la alegerile europarlamentare din 2019. E adevarat, sistemul a fost testat doar pentru diaspora, insa el poate fi replicat fara probleme si la alegerile locale din acest an. Daca el a functionat in zeci de tari din diaspora, cu atat mai usor va fi implementat la Braila, la Arad, la Bucuresti sau la Bacau. Nu doar romanii cu probleme medicale se pot bucura de extinderea dreptului de vot. Exista sute de mii de romani care ar dori sa voteze dar care in ziua votului sunt plecati din localitatea de domiciliu, sunt in delegatie, in concediu sau la studii. Toti acestia au insa aceleasi drepturi ca cetateni ai respectivei comunitati, iar drepturile lor trebuie respectate", a declarat deputatul USR Lucian Viziteu, initiatorul proiectului de lege."Cetatenii din Diaspora au demonstrat ca sunt informati si sunt interesati sa ajute la dezvoltare Romaniei. O parte foarte mare dintre ei au pastrat legaturi strange cu tara si isi traiesc viata intre Romania si tara unde muncesc. Este normal si este important pentru Romania sa le asiguram posibilitatea de a vota usor la toate tipurile de alegeri. In contextul riscului de a avea din nou restrictii cauzate de pandemie in unele tari, importanta metodelor alternative de vot creste semnificativ.Votul prin corespondenta nu este un panaceu, dar ofera o unealta puternica. Votul anticipat trebuie si el luat in calcul. Vrem sa ne asiguram ca un milion de romani pot vota in afara tarii fara probleme la alegerile parlamentare si vrem ca toti cei care au o carte de identitate romaneasca sa poata sa isi aleaga primarii din localitatile unde au familia si casa", a explicat senatorul USR de Diaspora Radu Mihail.Potrivit proiectului USR, romanii vor putea alege daca sa isi exercite dreptul de vot la sectia de votare, ca pana acum, sau prin corespondenta."USR face apel la partidele parlamentare sa sustina extinderea votului prin corespondenta la alegerile locale, sa citeasca proiectul USR si sa isi aduca contributia la imbunatatirea sistemului de votare", a mai transmis formatiunea.