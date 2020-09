USR-PLUS a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor in mai multe sectii din Sectorul 5

"Frauda! Asta au facut in primarie, asta au facut in alegeri, asta vor sa faca in viitor. Ii oprim. USR PLUS a cerut renumararea voturilor Biroului Electoral de Circumscriptie si Biroului Electoral Central pentru Sectorul 5 in sectiile cu probleme.Astazi vom sesiza si organele de ancheta penala pentru ca persoanele care au furat voturile cetatenilor sa raspunda pentru aceste infractiuni", a scris pe Facebook Ciceala, care ataseaza solicitarea de renumarare a voturilor, indicand sase sectii de votare in care ar fi avut loc nereguli.Rezultatele alegerilor de duminica il dau castigator pentru functia de primar al Sectorului 5 pe fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone , condamnat in prima instanta la opt ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Colectiv.