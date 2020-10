USR PLUS sustine ca situatia prezentata de BEC cu privire la voturile obtinute de Alianta la alegerile din 27 septembrie este eronata

"Situatia din procesul-verbal de pe site-ul AEP este eronata cu privire la USR PLUS, astfel:1. AEP a omis in mod eronat sa puna in procesul-verbal rezultatele de la Bucuresti.2. Alianta USR PLUS a fost in mod eronat inregistrata sub mai multe nume de competitori electorali (de exemplu, pentru Braila apare un competitor numit Alianta USR PLUS Braila - desi este aceeasi alianta ca in celelalte judete)", a transmis, luni seara, Alianta USR PLUS.Potrivit formatiunii, "rezultatele reale la votul politic pentru consiliile locale sunt urmatoarele: USR PLUS a obtinut 748.171 de voturi reprezentand 9,34% din totalul voturilor valabil exprimate, adica 8.013.291."USR PLUS a obtinut 1.607 de mandate de consilieri. Aceste numere nu includ voturile si mandatele obtinute in aliante cu alte partide (de ex. Forumul Democrat al Germanilor din Romania sau PNL ) ci doar pe cele obtinute de USR si PLUS, separat sau impreuna. In fapt, numarul de voturi si de mandate obtinut este chiar mai mare, luandu-le si pe acelea obtinute in aliante cu aceste terte partide in considerare", a transmis formatiunea.Potrivit datelor oficiale transmis, luni seara, de BEC, laconsiliile judetene, PNL a obtinut 30,76%, PSD are 22,32%, Alianta USR-PLUS are 6,65%, PMP are 5,88%, UDMR - 5,28%, Pro Romania - 4,95%, iar ALDE - 2,91%.