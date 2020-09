Ludovic Orban: Va exista un ordin comun al ministrilor Sanatatii si de Interne si al AEP cu reglementarile din ziua votului

"Pe langa reglementarile din Hotararea de Guvern privind starea de alerta, in anexa va exista un ordin comun al ministrului Sanatatii, ministrului Afacerilor Interne si Autoritatii Electorale Permanente, care, cel mai probabil, maine va fi publicat si care va contine toate reglementarile privitoare la exercitarea zilei de vot ", a explicat Orban, la sediul PNL El a aratat ca prin Hotararea de Guvern nu a putut fi reglementat fiecare detaliu legat de ziua votului."In Hotararea de Guvern nu am putut sa reglementam fiecare detaliu. In mare, am stabilit niste reguli foarte importante - regula portului mastii, regula distantei fizice, regula numarului maxim de persoane din sectia de votare, obligatia de a trimite urna mobila si, mai ales, intai sa se duca la votantii non-COVID care au nevoie de urna mobila si apoi la votantii care sunt cu COVID. Am stabilit niste reguli in mare legate de ziua votului, reglementarea in amanunt se va face prin ordinul comun al ministrului Afacerilor Interne si al ministrului Sanatatii si al presedintelui AEP", a precizat prim-ministrul.