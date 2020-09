Va mai salva USR inca o data PNL?

Chiar fara a fi salvata, Romania poate fi insa schimbata intr-un ritm mai alert decat pana acum. Si asta putem recunoaste in puterea USR Intr-un fel, USR nu a salvat Romania, dar a salvat PNL dupa 2014 si, mai ales, ulterior alegerilor din 2016.Dupa concubinajul dubios cu socialistii, liberalii erau pe cale sa-si piarda identitatea si, fara Iohannis ajuns presedinte, chiar si integritatea partidului. Daca nu ar fi fost energia galagioasa a micutului partid parlamentar (totusi solid reprezentat in strada), poate ca PNL s-ar fi complacut intr-o opozitie de fatada.Probabil va amintiti cum manifestarile "scandaloase" ale parlamentarilor USR, pe vremea atotputernicului Dragnea, erau imitate de reprezentantii PNL, timid, la inceput, si-apoi tot mai viguros.Dupa 2016, radicalizarea liberalilor impotriva guvernului s-a intamplat ca rezultat al temerii ca electoratul anti- PSD va migra spre USR. Cum la fel de adevarat e ca, in 2016, liberalii au obtinut un scor mediocru fiindca au fost total neconvingatori ca alternativa la social-democrati.Altfel zis, daca nu era USR, PNL ar fi motait patru ani pana la o "cuvenita" schimbare, dar e posibil ca schimbarea sa nu se mai fi produs si PNL sa fi intrat pe drumul extinctiei. Ma gandesc doar ce s-ar fi intamplat dupa referendumul asa-zis pentru familie, daca USR+ ar fi decis sa joace la fel de prudent (si neinspirat) ca liberalii? Ce vant in panze ar fi primit Dragnea (si retorica lui anti-occidentala) de n-ar fi fost boicotul curajos al celor de la USR! Oare mai era la fel de simplu de rasturnat conducerea PSD si guvernul Vioricai Dancila un an mai tarziu?Cred ca USR nu si-a epuizat rolul de salvator al PNL, chiar daca liberalii, odata ce s-au vazut cu sacii in caruta, socotesc pe dos.E greu de interpretat declaratia lui Orban la o reuniune recenta a PPE legata de viitorii parteneri de guvernare. Mentionati au fost doar PMP si UDMR , dar asta putea fi doar o bataie pe umar, colegiala, intr-un context anume, si nu neaparat un scrasnet amenintator catre USR, parte din familia ALDE la nivel european.Pe de alta parte, ostilitatea liderilor liberali fata de tot ce inseamna "userism" si "progresism" e bine cunoscuta, chiar si daca rareori razbate dincolo de usile capitonate din Modrogan. Ea poate fi vazuta, la nivel general, in timpul campaniei de la locale, dar numai de cunoscatori.Aparent, USR da senzatia ca nu slabeste o clipa criticile la adresa posibilului viitor partener de guvernare.In realitate, acestea sunt riposte la atacurile indirecte ale PNL la candidatii USR+, prin presa centrala si locala, platite cu bani guvernamentali sau prin intermediul sponsorilor cu dare de mana. Altfel zis, fiecare foloseste mijloacele la dispozitie. Cum nu au nici bani si nici presa, liderii USR sunt nevoiti sa se exprime direct si fara menajamente. De asta si pare ca ei sunt agresorii.Intrebarea e daca PNL isi doreste cu adevarat sa guverneze alaturi de USR? In opinia mea, mai degraba nu.Dar ce variante de rezerva are?Sigur, toata lumea, inclusiv Orban, e cu ochii pe cifre. Un scor de 35% (dupa redistribuire) ar permite PNL sa faca o majoritate la limita cu UDMR, PMP si grupul minoritatilor nationale. Si, cand spun la limita, ma refer la o majoritate putin sub 50%, care sa fie completata cu transfugi.In felul acesta, liberalii scapa nu doar de pretentiile pentru pozitii in executiv, dar si de o presiune prea mare privind reformele din administratie. Caci ei isi impart deja posturile in deconcentrate si alte agentii si nu le-ar pica bine sa vina Barna sa le aminteasca ce au promis in opozitie, adica depolitizarea administratiei (asa cum a facut cu traseismul). Clientii sunt clienti, unii aceiasi de pe vremea PSD, si ei bat din picior nerabdatori.Si totusi, viitoarea guvernare nu e doar despre aritmetica parlamentara. Liberalii poarta in continuare dupa ei agenda din opozitie. Legile justitiei, echilibrul bugetar, reforma administratiei, reformele din educatie si sanatate nu mai pot fi expediate sub pretextul ca nu exista majoritate.In plus, criza sanitara se va prelungi cu inca vreo doi ani si va mai avea un eventual hop major - vaccinarea in masa a populatiei.Iar daca liberalii ar face abstractie de euforia lui Catu de azi, ar trebui sa admita ca nu e departe vremea cand vom intra pe mana FMI, intrucat imprumuturile depind de credibilitate, iar credibilitatea de un plan de redresare (care implica inevitabil reducerea cheltuielilor).Isi doreste PNL sa aiba USR in opozitie in asemenea conditii? USR care, sa recunoastem, are in continuare monopol pe energia protestului in strada.Daca liberalii ar cantari de doua ori optiunile, ar intelege ca nu. Sa pleci mai devreme de la guvernare s-a intamplat deja de doua ori (cu Ponta si Dancila). Nelinistea sociala e atat de mare incat nu doar un guvern minoritar nu ar rezista, dar nici macar un guvern cu majoritate fragila, formula preconizata de liberalii ostili USR.Liberalii ar putea incerca si o alta fenta, una veche, invatata de la Tariceanu. Sa ia USR la guvernare si, dupa o vreme, sa-i scoata din executiv, continuand cu o configuratie minoritara, cu sprijinul ocult al PSD (un scenariu tras la indigo dupa anii 2007-2008). Dar, din nou, nu ne aflam in contextul cel mai potrivit pentru guvern minoritar.Chiar si cu prietenosul Ciolacu, PSD are nevoie de o opozitie ferma in urmatorii patru ani ca sa poata visa la o revenire dupa 2024. Ei au mult pacate de rascumparat.Cat despre Pro Romania, e improbabil ca Ponta isi va dori sa dea vreo mana de ajutor liberalilor, dat fiind obiectivul personal de la urmatoarele prezidentiale.Asadar, oricat de mult ar detesta PNL sa se asocieze la putere cu galagiosii useristi, datele arata ca nu prea au incotro. In plus, daca PMP rateaza intrarea in Parlament, spectrul aliantelor se reduce si mai mult.Adevarul e ca abia acum USR-ului i-ar fi mai comod in bancile opozitiei. Creditati cu 16-18% de sondaje, un partid abia aparut in 2016 are toate sansele sa spulbere adversarii la scrutinele grupate pe parcursul anului 2024.Cu o opozitie la baioneta, speculand balbaielile, neputintele si, evident, contextul dificil, oamenii lui Barna si Ciolos ar putea sa culeaga in sfarsit roadele intransigentei consecvente peste patru ani.Daca liberalii ar fi constienti de aceasta pozitie privilegiata in care se afla USR, s-ar purta mai curtenitor cu ei in urmatoarele luni pana la parlamentare. Daca insa vor da frau liber instinctelor de pradator, probabil isi vor pune in cap sa destructureze USR bucata cu bucata in parlament, tinandu-l astfel departe guvernare.Ce nu vor reusi sa distruga insa prin vechile tactici e chiar energia extraordinara generata de o miscare a nerabdarii la firul ierbii, care a facut posibila evitarea unei catastrofe autoritare sub domnia lui Dragnea si care va face inevitabila si plecarea PNL de la guvernare in 2024. Sau poate chiar mai repede.