Vasile Dincu afirma ca PSD are sanse sa castige multe orase mari: "Ganditi-va ce efect poate avea scoala asupra momentului alegerilor"

"Exista sanse peste tot, meciul incepe de la 0 la 0, nu pot sa fac prognoze, eu zic ca o sa castigam multe orase mari, pentru ca in toate orasele mari, sunt cateva exceptii, exista o batalie destul de stransa, conform sondajelor", a spus Dincu, intrebat in legatura cu sansele pe care le are PSD la alegerile din 27 septembrie.El a adaugat ca alegerile nu sunt castigate dinainte de cei care au facut "un pic de migratie politica" sau se afla la Guvern si au fonduri, pe care le directioneaza catre aceasta zona.In opinia sa, alegerile ofera de foarte multe ori surprize, existand "valuri de emotie" care au modificat de cateva ori rezultatul acestora, de-a lungul timpului."Ganditi-va ce efect poate avea scoala asupra momentului alegerilor. Daca vom avea un esec generalizat, daca se vor inchide scolile si vom avea o accelerare a pandemiei in procesul scolar, eu nu cred ca acest lucru nu va avea influenta asupra votului pe care oamenii il vor da Guvernului.Daca ne uitam bine la numarul populatiei de elevi, adunam numarul parintilor, al bunicilor, al profesorilor - cei care sunt implicati in sistemul de invatamant - sunt vreo 7,5 milioane de oameni care au legatura directa cu scoala si atunci oamenii acestia nu pot sa ramana insensibili la ceea ce se va intampla in aceasta saptamana", a mai spus Dincu.