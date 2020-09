Vasile Dincu, intrebat daca PSD va depune o noua motiune de cenzura: "Vom analiza. Speram sa nu fie cazul, desi toate premisele inceperii anului scolar arata un dezastru"

"O sa anuntam probabil de maine un tel verde pentru profesori, parinti pentru a furniza apoi Guvernului datele critice in aceasta zona. Vom analiza si ideea unei motiuni simple de cenzura. Speram sa nu fie cazul, desi toate premisele inceperii anului scolar arata un dezastru. Cred ca presedintele a vorbit ca este posibil sa avem o generatie pierduta in educatie.Nu ne putem permite asa ceva. Orice generatie pierduta este un mare esec. Ce pierdem acum in primul semestru de la scoala cred ca putem recupera anul viitor", a declarat Vasile Dincu, intrebat intr-o conferinta de presa duminica la sediul PSD daca partidul ia in calcul depunerea unei noi motiune de cenzura.La inceputul acestei luni, liderul deputatilor Partidului Social Democrat, Alfred Simonis, a declarat la finalul sedintei Consiliului Politic National al PSD ca decizia luata a fost de a nu se mai dezbate motiunea de cenzura inainte de o decizie a Curtii Constitutionale, precizand ca este prea devreme pentru a se discuta despre depunerea unei alte motiuni de cenzura.Sedinta plenului reunit al celor doua Camere ale Parlamentului in care trebuie votata motiunea de cenzura nu a intrunit cvorumul de prezenta necesar. CCR discuta luni pe marginea confilictului intre Guvern si Legislativ sesizat de Executiv pe motivul depunerii motiunii de cenzura in sesiune extraordinara.