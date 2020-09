VIDEO/ FOTO Cine sunt vedetele care o sustin pe Gabriela Firea. Regizor: "Al tau este orasul bogat si roditor"

Intr-un videoclip comandat de PSD pentru campania Gabrielei Firea, cei mai cunoscuti artisti ai Romaniei se intrec in mesaje de sustinere.Soprana: "O sustin pe doamna Gabriela Firea, doamna primar al capitalei. A fost un ocrotitor al artistilor".Actorul, directorul Teatrului Metropolis, aflat in subordinea Primariei Capitalei: "Fara cultura, o natiune nu poate exista"Actorul, care a primit, in 2018, titlul de cetatean de onoare al Capitalei: "Aceasta activitate cultural artistica trebuie sustinuta si doamna Gabriela Firea, primarul general al Bucurestiului, asta face".Actorul:"O persoana credincioasa care iubeste valorie autentice spirituale ale tarii din care face parte".Cantareata de muzica populara, care a primit, in 2019, titlul de cetatean de onoare al Capitalei: "De aceea cred in puterea doamnei primar Gabriela Firea de a-si continua munca".Fosta canotoare, care candideaza pe lista PSD pentru o functie de consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti: "Am increderea in capacitatea Gabrielei Firea de a face cin Bucuresti o Capitala europeana."Actrita: "As vrea sa va multumesc si sa va spun ca aveti sustinerea mea."Fostul mare tenismen al Romaniei,, fost candidat la Primaria Capitalei din partea PDSR, in 1996 si senator PSD- UNPR -PC in legislatura 2012 - 2016: "Aveti votul meu si sustinerea mea pentru inca un mandat la Primaria Capitalei".Cunoscutul naist, fost membru PRM : "Dumnezeu sa va dea sanatate la toti, cu multa bucurie, fericire si spor in tot ceea ce vrei sa realizati".Regizorul, managerul Teatrelor Mic si Foarte Mic din subordinea Primariei Capitalei: "Al tau este orasul bogat si roditor si peste toti si toate ai sa razbati mereu".