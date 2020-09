VIDEO Alegeri locale 2020. Gabriela Firea a votat cu viza de flotant imediat dupa deschiderea urnelor: "Ne dorim cu totii investitii in infrastructura"

"Am votat dis-de-dimineata si ma bucur ca am ajuns iar sa fiu primul votant. Am votat cu gandul la toti copii, tinerii, adultii si bunicii din Bucuresti pentru ca sunt foarte importanti. Desigur, ne dorim cu totii investitii in infrastructura, combaterea poluarii, investitii foarte mari in toate spitalele, in scoli. Cei mai importanti sunt oamenii, oamenii trebuie sa fie pe primul loc", a spus la iesirea din sectie candidata PSD pentru postul de primar al Bucurestiului.Gabriela Firea, care locuieste in Voluntari, a votat cu viza de flotant la Colegiul Tehnic Mecanic Grivita, din Sectorul 1.Echipa de campanie a candidatei PSD a anuntat initial ca Firea isi va exprima optiunea electorala la ora 10.00. Nu este clar de ce primarul in functie a ales sa voteze la 7.00.La ora 7.00 s-au deschis cele aproape 19.000 de sectii de votare, dintre care circa 1.200, in Bucuresti. Procesul electoral va dura pana la ora 21.Urmareste cele mai noi informatii despre desfasurarea alegerilor locale: LIVETEXT Alegeri locale 2020 Peste 18 milioane de romani sunt asteptati la urne pentru a-si alege reprezentantii in forurile locale si judetene