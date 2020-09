VIDEO/UPDATE Situatie speciala in comuna in care buletinele de vot au fost "tocate" de flotanti. Noi buletine, tiparite de urgenta si trimise cu avionul

UPDATE: Potrivit sursei citate, Biroul Electoral Judetean Timis a solicitat tiparirea unui numar suplimentar de buletine de vot pentru Ohaba Lunga, acolo unde mai multi localnici riscau sa nu poata vota pentru ca sute de alegatori au votat cu viza de flotant. Potrivit purtatorului de cuvant al BEJ Timis, buletinele de vot pentru Ohaba Lunga au fost deja tiparite si vor fi trimise in Timis cu primul avion. Purtatorul de cuvant al BEJ a declarat, pentru sursa amintita, ca buletinele de vot vor ajunge in timp util la Ohaba Lunga.Potrivit sursei citate, inca de la primele ore ale diminetii, la sectia de vot din Ohaba Lunga s-au adunat zeci de oameni. Pentru ca multi din acestia sunt flotanti, localnicii aflati pe listele permanente risca sa nu mai ajunga sa voteze pentru ca se termina buletinele de vot."Ma uit aici si nu cunosc decat foarte putina lume. Nu stiu de unde sunt si de unde au venit. Foarte putini. Pana la urma o sa ajunga sa voteze ei si noi care suntem de aici nu o sa putem vota. Nu stiu cine le-a facut flotant, dar nu e normal. Ii numaram pe degete pe cei care sunt din comuna", a declarat, potrivit sursei amintite, o femeie cu domiciliul stabil in localitate. "In 60 de ani nu am vazut asa ceva", a declarat un alt localnic pentru adevarul.ro. Potrivit Biroului Electoral Judetean Timis, la Ohaba Lunga au fost distribuite 900 de buletine de vot, adaugandu-se 10 la suta la numarul alegatorilor de pe listele permanente. Pana la ora 15.30 au fost folosite 830 de buletine, dintre care 214 au fost "tocate" de flotanti.