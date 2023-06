VIDEO Campania electorala debuteaza cu atacuri murdare: Presupusi simpatizanti USR- PLUS, care poarta peruci de femei si blugi rupti, sunt injurati de cetateni

Un videoclip in care apar presupusi militanti ai USR-PLUS s-a viralizat si a fost distribuit masiv pe Facebook de conturi cu continut suspect. Cei cinci oameni din videoclip poarta tricourile cu siglele aliantei, poarta peruci, blugi mulati si rupti si se plimba pe o strada din Bucuresti, impartind pliante.

Oamenii care au iesit la porti sa vada ce se intampla ii huiduie, strigand "Golanilor! Homosexualilor!Plecati de aici".

Filmul a fost distribuit de peste 1.000 de ori de pe contul unui barbat care distribuie, printre altele, materiale de sustinere a candidatului PSD la sectorul 2, Dan Cristian Popescu. Ulterior, acesta a fost sters de pe contul lui de Facebook.

Totul s-a petrecut pe strada Amza Pelea din Voluntari, in spatele Primariei.

Reactia USR PLUS

USR-PLUS a reactionat si a trimis un comunicat prin care acuza PSD de aceasta inscenare: "Alianta USR PLUS condamna inscenarea murdara realizata de PSD, care promoveaza pe retelele de socializare clipuri video cu persoane deghizate in reprezentanti ai minoritatilor sexuale si imbracate cu tricouri false USR PLUS, distribuind pliante electorale in Voluntari.

Acele persoane nu sunt membri sau voluntari ai USRPLUS, iar actiunea este realizata in mod deliberat pentru a induce in eroare alegatorii. Alianta USR PLUS solicita institutiilor statului sa se sesizeze", potrivit comunicatului.

"PSD face ce stie el mai bine de 30 de ani: sa minta, sa fure si sa incite la ura. Clipurile video sunt promovate in mod coordonat pe retelele de socializare de membri si simpatizanti ai PSD, inclusiv de catre candidati si consilieri ai PSD, cum este Constantin-Cristinel Iliescu consilier in cadrul Consiliului Local Sector 2, o persoana apropiata de candidatul PSD la Sectorul 2, Dan Cristian Popescu", se mai arata in comunicat.

