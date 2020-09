VIDEO Ciprian Ciucu cere ca DNA sa faca un audit al cheltuielilor facute de Primaria Sectorului 6 pentru campania lui Gabriel Mutu

"Gabriel Mutu si PSD si-au inregistrat la OSIM sloganul 'Alaturi de tine' pe care l-au folosit pe imaginea Sectorului 6. Marca inregistrata PSD, au pus-o peste tot, pe ce a facut Gabriel Mutu sau Primaria Sectorului 6 din bani publici. Au pus-o pe cosuri noi, pe constructii noi, pe podurile de pe Dambovita, pe punctele de prim ajutor, pe ziarul primariei, in scoli si-au pus sloganul electoral si cu sigla lui Gabriel Mutu din campanie pe plexiglas. (...) Toate acestea au costat Primaria Sectorului 6 foarte multi bani. Am o hotarare de la Biroul Electoral Municipal care arata foarte clar si spune clar ca acestea sunt materiale de campanie electorala.Il acuz pe Gabriel Mutu ca, cu buna stiinta si premeditat, a folosit sloganul PSD pe materialele Primariei Sectorului 6 timp de ani de zile. Cer DNA sa faca un audit complet al sumelor cumulate cat ar costa pe piata libera reclama personala a unui om care isi pune propriul slogan si propria sigla pe toate materialele primariei. (...) In urma unui asemenea audit probabil ca se va constata un prejudiciu sau un beneficiu de foloase necuvenite de imagine de zeci sau sute de mii de euro", a declarat Ciucu, joi, intr-o conferinta de presa.Ciucu a depus miercuri un denunt la DNA pe numele lui Gabriel Mutu.El a mai afirmat ca in campanie au aparut articole mincinoase in publicatii "obscure" cu acuzatii la adresa sa.Totodata, acesta a aratat ca a depus o plangere la Politie pentru distribuirea de materiale defaimatoare si neasumate fara cod de mandatar, care il vizau.Ciucu a mai aratat ca a sesizat CNA cu privire la doua televiziuni, sustinand ca acestea au "fabricat povesti cu interlopi" despre el."In viata mea nu am avut de-a face cu interlopi. (...) De fapt, interlopii din Sectorul 6 care au pe mana zeci de mii de apartamente obtinute de la primarul Gabriel Mutu, autorizatiile de construire pentru ele, oameni extrem de bogati ce au incercat sa induca ideea prin aceste doua televiziuni mizere ca eu as avea vreo legatura cu interlopi. (...) Am sesizat CNA pentru mizeriile pe care le-a facut si Romania Tv si Antena 3. O sa-i dau in judecata", a spus candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 6.El a mai sustinut ca in precampanie i-a fost aproape imposibil sa aiba acces la afisaj outdoor, deoarece firmele care se ocupa au fost amenintate de Gabriel Mutu. De asemenea, Ciucu a mentionat ca in precampanie a fost racolat un candidat "iepure" caruia i s-a oferit afisaj de 30.000 de euro, au fost distribuite materiale defaimatoare la adresa PNL si a sa, s-au folosit resursele Primariei Sectorului 6 pentru campania lui Gabriel Mutu."In Sectorul 6 am avut cea mai murdara si oribila campanie probabil din acest an. Aceasta a fost orchestrata de Gabriel Mutu de la PSD", a mai spus Ciucu.