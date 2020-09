VIDEO Nicusor Dan a adus "caracatita Firea-Pandele" la sediul PSD: "Aici e centrul coruptiei"

Candidatul Dreptei a adus la sediul PSD o plansa in care prezinta "caracatita Firea-Pandele", bazata pe relatiile de rudenie din administratia publica."Am venit la sediul central al PSD pentru ca aici e centrul coruptiei din Bucuresti. Am venit cu aceasta plansa cu cumetriile din adminsitratia din Bucuresti. Sunt neamuri, parteneri de afaceri, colegi in dosarul Flota, oameni care nu aveau calificarea sa ocupe functiile pe care le ocupa.Am venit sa transmitem bucurestenilor ca de aia nu au apa calda, traficul e cum e, primaria e in faliment si nu s-a facut o gradinita sau o scoala. Ei au venit ca neamuri in administratia publica din Bucuresti.Si am venit ca sa reamintesc primarului general al Capitalei ca fuge de sigla PSD. E ultimul locotenent al lui Dragnea ramas in functie. Cum bucurestenii si romanii au scapat de Dragnea anul trecut, bucurestenii sa vina la vot sa scapam si de Dragnea al Bucurestiului", a afirmat Nicusor Dan Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei a reiterat invitatia pe care i-a adresat-o Gabrielei Firea, si anume de a participa la mai multe dezbateri electorale unu la unu."Reiterez invitatia catre primarul Gabriela Firea sa avem dezbateri unu la unu miercuri, joi si vineri in sala de Consiliul a Primariei Capitalei, la care sa participe toata presa. Astept un raspuns pana maine la ora 17.00", a conchis Nicusor Dan.El a mai spus ca acea inregistrare audio intre el si consilierul primarului Sectorului 4 este "un fas" in opinia sa din care unele trusturi de presa au incercat sa il transforme intr-un "mare elefant", transmitand acest mesaj catre reporterul Antena 3.Nicusor Dan a prezentat, miercuri, pentru prima data, "caracatita" de la Primaria Capitalei, prin intermediul careia Bucurestiul este condus pe baza de cumetrie, asa cum a aratat candidatul sustinut de PNL, USR-PLUS. Aceste persoane sunt fie oameni de incredere ai cuplului Pandele-Firea, fie sunt neamuri sau parteneri de afaceri, ori copiii de vecini, de neamuri si de parteneri de afaceri, precizeaza candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei.El aminteste de Speranta Cliseru , care era prefectul Capitalei cand au avut loc protestele din 10 august 2018, de Mihai Daniel Rasica, care vine direct din Politia Locala Voluntari, sau de Vica Nela Vranceanu, sora mai mare a Gabrielei Firea, director executiv in Primaria Voluntari.De asemenea, Nicusor Dan a anuntat ca va intenta un proces civil primarului PSD in functie, Gabriela Firea, pentru calomnie.La randul ei, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca acel consilier despre care Nicusor Dan a spus ca ar fi avut beneficii din cumpararea Parcului Verdi este membru in Guvernul PNL si nu mai lucra in Primarie la momentul achizitiei parcului, in urma cu doi ani."Am depus plangere penala impotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informatii false si calomnioase", a anuntat Firea si a mentionat ca solicita daune morale de 100.000 de euro.