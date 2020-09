VIDEO Dan Barna face apel la alegatori sa mearga la vot spunand ca situatia "este groasa" in Bucuresti: "Va fi o lupta care se va decide intre un numar foarte mic de voturi, probabil niste sute"

Postarea lui Dan Barna este intitulata "E groasa. Haideti la Vot. O zi cat urmatorii patru ani.""Nu s-a castigat nimic, nu s-a pierdut la vot . Trebuie sa mergem sa votam in continuare. Toate sondajele pe care le vad, despre care nu pot sa vorbesc acum, arata ca in Bucuresti peste tot lupta e foarte stransa. De aceea ideea ca vi se pare voua ca s-a rezolvat daca ati fost sa votati nu e suficienta.Mobilizati-va pe toate canalele de care dispuneti. Luati-va telefonul, luati ultimele 20 de apeluri, sunati-va prietenii si intrebati-i daca au mers la vot. Daca mergeti pe strada, sau iesit undeva, intrebati-i pe oamenii din jurul vostru daca au votat si daca nu au facut-o, incurajati-i sa voteze. Va fi o lupta care se va decide intre un numar foarte mic de voturi, probabil niste sute sau maxim mii de voturi. Niste sute de voturi vor decide ce fel de Capitala vom avea pentru urmatorii 4 ani. De aceea este important sa mergeti sa votati. Daca votam si daca votam cati mai multi vom avea acei primari pe care-i meritam", mai afirma liderul USR "Nu s-a castigat inca nimic... Este important sa avem o prezenta foarte buna," spune Barna."Lasati orice forma de scuza, orice alt argument, mergeti si votati. Este un mesaj foarte clar, foarte direct. Daca nu am participam la vot nu avem ce sa comentam in urmatorii ani," afirma Dan Barna. Politicianul anunta ca se duce direct la sediul USR.