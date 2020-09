VIDEO Directorul demis de la conducerea Circului Metropolitan Bucuresti se revolta impotriva fostei sefe: "Primaria Capitalei este condusa dintr-o sufragerie din Voluntari"

"Oare noi suntem niste idioti? Oare noi suntem atat de prosti incat sa fim mintiti si manipulati pe fata de aceasta persoana care inca mai conduce Primaria? Nu am ceva cu ea, ca nu am ce sa mai am cu ea. Nu mai am nicio pretentie, ca am avut intr-o vreme. Chiar am sustinut-o, pana cand am vazut ca nu se poate. Nu e genul de om cu care poti discuta. E genul de om care nu accepta sa o contrazici. Nu accepta sa spui altceva decat ceea ce crede ea. De multe ori crede gresit sau lucreaza in functie de niste interese. Asta e foarte clar. Stim cu totii ca Primaria Capitalei este condusa dintr-o sufragerie din Voluntari", a spus Stanoevici intr-un live pe pagina sa de Facebook Stanoevici afirma ca Pasajul Ciurel "nu este altceva decat un pod peste Dambovita" si sustine ca primarul general incearca sa-i minta pe bucuresteni.Primarul Capitalei, Gabriela Firea , l-a numit pe Bogdan Stanoevici in functia de director general interimar al Circului Globus din Bucuresti in februarie 2017.Cateva luni mai tarziu a fost inaugurat un monument statuar care il are in centru pe Printul Rainier al III-lea de Monaco, parintele Festivalului International de Circ de la Monte Carlo. La inaugurare a participat si Gabriela Firea.Stanoevici a rostit in cadrul evenimentulul urmatoarea fraza: "Prezenta dumneavoastra aici, doamna primar general, ne dovedeste o data-n plus ca circul romanesc nu are numai un trecut si un prezent, ci si un foarte frumos viitor", dupa cum a relatat Recorder. Pe data de 25 ianuarie, Bogdan Stanoevici a anuntat ca va candida din partea partidului ADER pentru scaunul de primar general al Bucurestiului. In 2019, acesta a candidat si la alegerile prezidentiale.La doar noua zile dupa ce si-a anuntat candidatura, Bogdan Stanoevici a fost demis de Gabriela Firea, sefa si contracandidata sa, din functia de director al Circului Metropolitan.Primaria Capitalei a anuntat atunci, printr-un comunicat de presa, ca masura a fost luata in urma unor verificari ale Corpului de Control al primarului Gabriela Firea, din care rezulta "un management defectuos la nivelul institutiei conduse de Bogdan Stanoevici, atat in calitate de angajator, cat si in calitate de ordonator tertiar de credite".Conform raportului, "in decursul anilor 2017 - 2018, au fost achizitionate trei productii artistice din strainatate in valoare totala de 595.000 euro, care au adus incasari totale de doar 52.000 euro, desi managerul are ca atributie principala urmarirea modului de realizare a veniturilor proprii programate si gasirea de solutii pentru cresterea acestora".Din analiza modului in care au fost incheiate aceste contracte s-au constatat mai multe probleme:- nu a fost prezentata modalitatea prin care s-a ajuns sa fie ales producatorul extern;- contractele externe sunt semnate doar de managerul institutiei si nu prezinta viza de control financiar preventiv propriu si nici viza de legalitate juridica.Primaria Capitalei mai spune ca, desi existau posturi vacante in organigrama Circului Metropolitan Bucuresti, managerul a preferat sa lucreze pe contracte de colaborare: la nivelul anului 2018 au fost incheiate "contracte de colaborare, atat cu colaboratorii externi cat si cu proprii angajati: 1.138 contracte de colaborare incheiate in baza Legii nr. 8/1996 si in baza Codului Civil pentru care s-a achitat suma de 5.786.668 lei, la un nivel al veniturilor nete incasate de numai 3.032.612 lei"."In concluzie, s-a constatat o folosire ineficienta si neeficace a fondurilor publice fara a exista o corelatie cu respectarea principiilor necesitatii, oportunitatii, legalitatii si regularitatii, conform legii", mai spune Primaria Capitalei.Institutia tine sa sublinieze ca misiunea Corpului de Control al primarului general, inceputa in luna noiembrie a anului trecut, "nu are implicatii politice" si nu are nicio legatura cu candidatura lui Bogdan Stanoevici la alegerile prezidentiale sau/si locale, "aceste actiuni desfasurandu-se constant, la toate institutiile din subordinea Primariei Capitalei, conform legii".