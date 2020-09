VIDEO FOTO Candidatul PNL la o primarie din Bistrita-Nasaud, achitat dupa ce a lovit o femeie pe strada. Victima sa trebuie sa-i plateasca acum si daune morale

Judecatorii l-au achitat si a pus victima sa plateasca daune

Judecator: Urmele puteau fi lasate de dentist

Totul s-a petrecut in vara anului 2016, inainte alegerilor locale, pe Bulevardul Independentei din orasul Bistrita, in zona centrala a orasului. Victima, Nicoleta Constantinescu, traversa strada in zona indicata. In timp ce era in mijlocul drumului, semaforul s-a facut rosu. Un autoturism a oprit brusc si a claxonat-o, noteaza Bistriteanul. Femeia s-a enervat si a dat cu piciorul in autoturism, continuandu-si ulterior drumul. Scena a fost surprinsa de camerele de luat vederi de la o banca din apropiere.Jenor Beudean, soferul, s-a dat jos din masina, a urmarit-o pe femeie pe trotuar si a inceput s-o traga dupa el, s-o imbranceasca si s-o agreseze. Scena a fost fotografiata de un trecator.Bistriteanca si-a scos certificat medico-legal si l-a prezentat magistratilor, alaturi de pozele facute de trecator.Procurorii l-au trimis in judecata pe Jenor Beudean pentru lovire si alte violente. Fapta sa a fost dezavuata intr-o prima faza de catre colegii din PNL Bistrita-Nasaud. Beudean a fost anuntat ca nu mai face parte din partid. Cateva luni mai tarziu, cand s-au stins ecourile scandalului, organizatia judeteana PNL a revenit la sentimente mai bune si l-a reprimit in partid, scrie adevarul.ro. Acum, barbatul candideaza la Primaria Sieu-Odorhei si spune ca de fapt a fost o perioada grea pentru el."A fost un an destul de greu pentru mine. Poate ca cei din afara partidului si chiar unii din partid mi-au plans de mila. Nu este cazul, pentru ca in momentul in care ai prieteni, ai o echipa, nu te simti singur si treci mai usor peste aceste probleme. Probleme care, sa spunem, ti le ofera viata. M-am reinscris in partid", declara Beudean dupa ce a fost reprimit in partid.De asemenea, a sustinut ca este nevinovat si ca este victima unei inscenari. Nu a spus insa despre ce "inscenare" este vorba si nici ce motive s-ar afla in fata unei adevarate conspiratii impotriva sa."Cu plangerea la politie s-a terminat, in sensul in care acolo, in zona, a fost o camera care a filmat acel incident. Mie mi-au dat solutia de renuntare, adica propunere de renuntare la urmarirea penala. Nu avem de ce sa ne impacam, eu nu eram vinovat, Am stiut din capul locului ca sunt nevinovat, Bineinteles ca a fost un linsaj mediatic din partea doamnei, am fost urmarit in acea zi de un fotograf profesionist. Ei ma urmareau pentru altceva, aia a fost o chestie doar", a mai afirmat Beudean.Instanta mai vine cu o decizie neasteptata. Judecatorul considera ca gestul femeii de a lovi masina este flagrant, iar Beudean avea dreptul sa "urmareasca, sa prinda si sa retina faptuitorul si sa il predea de indata organelor de urmarire penala. Probatoriul cauzei atesta fara dubii ca inculpatul nu a dorit decat prinderea inculpatei si predarea acesteia catre organele de ordine publica", se arata in motivarea sentintei.Beudean a fost fotografiat din momentul in care a prins-o pe femeie si pana cand a imbrancit-o si a lovit-oDe asemenea, judecatorul mai sustine ca "actiunile inculpatului s-au rezumat la prinderea de haine a inculpatei si tragerea acesteia in scopul predarii catre organele de ordine publica, aceste actiuni fiind necesare si proportionale cu scopul de prindere si predare a inculpatei. Contrar afirmatiilor acuzarii, care preia declaratiile partii vatamate, probatoriul cauzei nu atesta lovirea inculpatei Constantinescu Nicoleta Loredana, nici in zona fetei, nici in zona membrelor".Cu toate ca femeia avea certificat medico-legal care atesta ca a fost lovita, judecatorul a gasit si pentru asta o explicatie. El considera ca urmele de pe fata femeii ar fi putut fi cauzate de dentist, intrucat aceasta se intorcea de la un cabinet de stomatologie in momentul incidentului: "Nu exista probe ca leziunile traumatice evaluate prin zile de ingrijiri medicale au fost cauzate de inculpat, si respectiv actiunile exercitate de catre inculpat asupra partii vatamate nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni".Decizia nu este definitiva, iar procurorii au atacat-o deja. Totusi, pentru Beudean, decizia favorabila vine exact atunci cand avea nevoie, inaintea alegerilor. El va putea astfel sa se prezinte in fata alegatorilor pe 27 septembrie, cu sanse reale de a fi ales primarul localitatii Sieu Odorhei.Citeste si: