VIDEO/ FOTO Cum isi face Florentin Pandele campanie electorala in scoala. Edilul PSD s-a filmat cum impartea tablete elevilor din Voluntari

Pe sacosele si cutiile dispozitivelor sunt lipite, insa autocolante cu numele edilului aflat in functie de 20 de ani.Actiunea primarului a fost filmata, iar imaginile au fost postate pe pagia de Facebook a Primariei Orasului Voluntari, potrivit Buletin de Bucuresti Echipat cu lavaliera si insotit de o echipa a televiziunii Metropola TV, controlata de Consiliul Local Voluntari, primarul Florentin Pandele este surpins impartind mai multe sacose, inscriptionate cu numele sau, intr-o sala de clasa.Intr-o imagine se poate observa capacul unei cutii de tableta pe care a fost aplicat un autocolant de pe care se poate distinge cu usurinta "Institutia Primarului din Voluntari" si "Florentin Costel Pandele".Filmul a fost postat pe pagina institutiei sambata dimineata la ora 10:04. Am putea deduce ca actiunea a fost filmata vineri, cu trei zile de inceputul oficial al anului scoalar.Postarea a fost distribuita aproape 600 de ori, inclusiv de paginile oficiale ale companiilor din subordinea Consiliului Local, contine sintagme precum "In orasul Voluntari, la initiativa domnului primar Florentin Costel Pandele, autoritatile locale au decis demararea achizitiei de tablete" si hastag-ul #acelasiOm.Si sotia sa, Gabriela Firea , Primarul general al capitalei are pe pagia de facebpook un spot de campanie, in care mai multe persoanlitati ale culturii si sportului i-au transmis mesaje de sustinere.